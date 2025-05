La coppia più fashion della nuova edizione di Pechino Express 2025 è senza dubbio quella formata da Ivana Mrazova con Giaele De Donà. Le due, che formano le coppie de Le Atlantiche, sono arrivate in semifinale ma il pubblico da casa non ha mai apprezzato troppo la loro coppia, chiedendosi come abbiano fatto ad arrivare così lontano senza mai eccellere. E, in effetti, un po’ di fortuna ha aiutato Ivana e Giaele, che spesso sono state salvate dai compagni: il motivo? Secondo il pubblico, il loro essere poco competitive le ha aiutate ad arrivare in fondo in quanto non rappresenterebbero una minaccia per gli altri. Non sappiamo se sia davvero questo il motivo del loro approdo in semifinale: fatto sta che ora, le due, sono pronte a contendersi il passaggio in finale con I Complici, I Medagliati e Gli Estetici, dopo aver eliminato Le Sorelle, coppia formata da Debora e Samantha Togni.

Secondo il web, la coppia formata da Ivana Mrazova insieme a Giaele De Donà è quella delle “miracolate”. Le due, come abbiamo già detto, sono arrivate in semifinale senza grandi meriti e per questa ragione il pubblico ha sottolineato proprio come non fosse meritato il passaggio alla penultima fase del gioco. Questi alcuni commenti sulla coppia de “Le Atlantiche”: “Mi dispiace troppo, parecchio graziate!”, ” continuano a scippare puntata dopo puntata, arriveranno in finale di questo passo”, “Le Atlantiche sempre ultime e non escono mai io boh”, “La coppia più inutile e insulsa di sempre, graziate di nuovo”. Come si evince dai commenti, dunque, Ivana e Giaele non sono riuscite ad accaparrarsi le simpatie del pubblico. Le due, infatti, sono risultate fin da subito una delle coppie meno forti e temibili dell’edizione di Pechino Express 2025 e forse proprio questo le ha portate così avanti.