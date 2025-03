Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, sono tra i concorrenti della nuova stagione di Pechino Express 2025, il reality game in partenza su Sky. Il viaggio – avventura quest’anno si svolgerà tra le Filippine, Thailandia e Nepal e sarà condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione dell’inviato Fru dei The Jackal. Tra i concorrenti quest’anno troviamo anche due volti noti del piccolo schermo, visto che in passato entrambe hanno partecipato al Grande Fratello Vip. Dopo aver conquistato la casa di Cinecittà, Le Atlantiche sono pronte ad una nuova avventura che si preannuncia di gran lunga più esplosiva e difficile visto che dovranno vedersela con prove di coraggio, ma anche di forza.

Ma chi sono Le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà? Ivana è una modella, ex fidanzata di Luca Onestini, che si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio nella casa del GF VIP. Durante l’esperienza nella casa di Cinecittà, le due si sono conosciute ma mai avrebbero pensato di partecipare insieme a Pechino Express.

Chi sono Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà di Pechino Express 2025?

Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono tra le coppie più attese della nuova edizione di Pechino Express 2025. Ma come mai hanno scelto di chiamarsi così? A spiegarlo è stata proprio Giaele, ex concorrente del GF VIP: “Atlantiche perché abbiamo entrambe un legame con gli Stati Uniti: io sono sposata con un americano e Ivana è fidanzata con uno statunitense”. Le prove di Pechino Express si preannunciano difficili, ma entrambe le modelle ed influencer sono pronte a mettercela tutta pur di superarle vincendo così le paura.

Il loro obiettivo è vincere, ma dalle pagine di Chi hanno rivelato di non essere a conoscenza di cosa le aspetta a Pechino; intanto pur di riuscire al meglio hanno cercato di ridurre la zaino senza mai rinunciare a trucchi e vestiti!