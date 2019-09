Ivana Mrazova e Luca Onestini/ Dopo il ricovero l’abbraccio: “Felice solo…”

Il lieto fine c’è stato anche se, in realtà, non è mai successo niente di così grave almeno non per loro. La coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova si è finalmente ritrovata dopo un periodo passato lontano e che tante polemiche ha creato in questi giorni. Chi ha seguito il gossip sa bene che la bella modella era in vacanza a casa, senza Luca Onestini, quando ha subito un piccolo intervento che l’ha tenuta in ospedale. Fin qui niente di male se non fosse che le polemiche li hanno travolti. In molti si sono chiesti come mai Ivana fosse stata lasciata da sola al suo destino e perché Luca non si sia subito catapultato da lei avanzando addirittura l’ipotesi di una crisi. A scacciare le malelingue e la loro voglia di gossip ci hanno pensato i diretti interessati e, in particolare, proprio l’ex tronista che, in una serie di storie su Instagram ha spiegato la questione.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA DI NUOVO INSIEME

Ivana è stata operata in day hospital e non era sicuramente niente di grave ed ecco perché è stata operata nel suo Paese e perché lui non l’ha raggiunta. Alle dirette di Luca Onestini sono seguite quelle di Ivana Mrazova che ha confermato le parole del suo fidanzato che, solo oggi, ha finalmente riabbracciato per la gioia di tutti. Con uno scatto in cui si mostrano abbracciati e sorridenti, Ivana Mrazova ha racchiuso tutto il loro affetto scrivendo: “𝐇𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 Non potrei essere più felice di quando sto con Te”. Tutto è bene quel che finisce bene e, dopo tutte le polemiche, finalmente per loro è arrivato il momento di tenersi stretti stretti e i like non sono mancati, compreso quello dell’indaffaratissima Giulia de Lellis.

Ecco di seguito lo scatto e il messaggio scritto da Ivana Mrazova:

Visualizza questo post su Instagram 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 ❤️ Non potrei essere più felice di quando sto con Te. Un post condiviso da 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@ivana_mrazova) in data: 25 Set 2019 alle ore 3:33 PDT





