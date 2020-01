Ivana Mrazova e Luca Onestini/ Foto da superdotato, lei in estasi “La mattina…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova condividono quasi tutto con gli estimatori. L’ultimo scatto pubblicato dalla modella però, ha fatto “rumoreggiare” il web. “In un futuro vicino non vedo nessun matrimonio. Spero, invece, in futuro lontano di potermi sposare con una persona e questa donna spero possa essere Ivana”, ha raccontato l’ex tronista ospite di Lorella Boccia durante “Rivelo”. Una dichiarazione d’amore in piena regola quella dell’ex gieffino, anche se per un legame definitivo con tanto di fiori d’arancio c’è ancora tempo. Luca e Ivana hanno passato le vacanze natalizie in montagna sulle Dolomiti, in un piccolo hotel nei pressi di Bolzano. Prima di tornare al lavoro, la coppia ha passato del tempo tra il buon cibo, lunghe passeggiate rilassanti e sciate divertenti. Tra le tante Stories condivise su Instagram, una in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico social.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, quel particolare bollente che non passa inosservato…

Luca Onestini è stato ripreso in un momento di relax dalla sua Ivana Mrazova anche tra le lenzuola. L’ex tronista, alle prese con gli ultimi preparativi dopo la doccia, si è mostrato in bagno davanti lo specchio in slip e… particolarmente felice! Ad aggiunge “pepe” alla fotografia, anche la didascalia aggiunta dalla modella: “La mia vista dal letto non è male”. L’ex tronista, ospite di Lorella Boccia ha anche parlato dell’ex fidanzata Soleil Sorge, sua compagna prima di trovare il vero amore tra le braccia di Ivana. “Che ricordo ho della trasmissione? È stata una parte del mio passato. Ne uscì da fidanzato, poi le cose andarono come andarono con Soleil. Detto questo non posso dirti che ho un ricordo bello. Il programma non c’entrava niente però è ovvio che dopo, per come sono andate le cose, si intacca un po’ il ricordo che hai di quel periodo. Se si corona con un qualcosa di positivo, di bello, prende un colore, ma se si corona con un qualcosa di disastroso ne prende un altro di colore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA