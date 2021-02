IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI IN CRISI?/ Il post polemico su Instagram

Venti di crisi tra Ivana Mrazova e Luca Onestini? La coppia nata alla fine del 2017 dall’esperienza del Grande Fratello Vip potrebbe star vivendo un momento difficile. Questo almeno si evince da un post pubblicato dalla ceka sul suo profilo Instagram, nel quale ha scritto di scuse che perderebbero valore se non si cambiano gli atteggiamenti che le procurano. Ivana Mrazova ha infatti postato sulle sue stories su Instagram un immagine di un calendario che segnava il giorno corrente della pubblicazione del post, ovvero il 4 febbraio, con questa frase riportata: “Le scuse non servono a nulla se gli atteggiamenti sono sempre gli stessi“. Frase che ha messo in allarme i fans della coppia, considerando che Ivana e Luca non postano più nulla insieme sui social dalla fine delle scorse festività natalizie, ovvero dal 6 gennaio. Non hanno inoltre più partecipato come opinionisti all’appuntamento di “Casa Chi”, dove avevano anche detto di essere andati a convivere insieme a Bologna. Segnali che fanno pensare che tra i due il momento non sia sereno.

MRAZOVA-ONESTINI, LA LONTANANZA DURANTE LA QUARANTENA

In ogni caso è stato anche notato come Ivana Mrazova e Luca Onestini continuino a seguirsi regolarmente sui social, segnale che nulla di irreparabile sarebbe comunque accaduto. Non è però la prima volta che Ivana si lamenterebbe di alcuni aspetti del carattere di Onestini, accusato a volte di essere troppo narcisista e preso da sé stesso, senza dare la dovuta importanza alla presenza della bellissima ceka al suo fianco. Alcune voci parlano di un rapporto che avrebbe iniziato a deteriorarsi dall’inizio del lockdown: la coppia infatti è stata costretta a restare separata durante la quarantena perché la Mrazova era andata In Repubblica Ceca e non era potuta tornare in Italia per le norme di contenimento della pandemia. Nello stesso periodo Onestini era rimasto a Milano per lavoro. La lontananza non aveva fatto bene ai due che però durante il periodo natalizio avevano ripreso a postare insieme, fino alla brusca interruzione del 6 gennaio e al sibillino messaggio postato da Ivana giovedì.



