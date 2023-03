Ivana Mrazova e Nikita Pelizon: scontro al GF Vip/ “Pretende che Onestini non parli…”

Ivana Mrazova, confronto con Nikita al Grande Fratello Vip 2022

Ivana Mrazova, dopo essere stata ospite della casa del Grande Fratello Vip 2022 per quasi un mese, nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 9 marzo, torna nella casa per un confronto senza esclusioni di colpi con Nikita Pelizon. Durante le settimane in cui hanno convissuto sotto lo stesso tette, le due hanno avuto modo di parlarsi solo la prima sera. In quell’occasione, Nikita aveva ammesso di essere contenta dell’arrivo di Ivana la quale, tuttavia, dopo aver lasciato il bunker di Cinecittà, ha visto qualcosa che non lle è piaciuto.

La Mrazova che, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi ha parlato di Nikita, ha così deciso di avere un ultimo confronto con la Pelizon. Questa sera si ritroveranno l’una di fronte all’altra e, nel corso del confronto, si diranno tutto quello che non si sono mai dette. Al confronto tra le due potrebbe partecipare anche Luca Onestini che, con Nikita, non ha più avuto alcun tipo di rapporto.

Le parole di Ivana Mrazova su Nikita Pelizon

Prima d’incontrare nuovamente Nikita Pelizon, Ivana Mrazova si è scagliata contro di lei con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ivana non ha usato giri di parole e ha attaccato Nikita, rea di parlare ancora di Onestini. “Sono scioccobasita. C’è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei e, neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima che torna a insinuare cosa inesistenti. Cosa cercherà mai ancora?”, le parole della Mrazova.

Il post di Ivana e le dichiarazioni di quest’ultima rilasciata a Casa Chi saranno mostrate a Nikita Pelizon prima di quella che appare come una resa dei conti? Come reagirà Luca Onetini di fronte alle parole dell’ex fidanzata? Lo scopriremo nel corso della puntata.

