Ivana Mrazova gela Nikita: “Basta illudersi su Luca!”/ Onestini: “Si è buttata addosso dopo 3 giorni”

Confronto tra Nikita e Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip

Il momento di crisi che Nikita Pelizon ha avuto nella Casa del Grande Fratello Vip questa settimana per Luca Onestini torna ad essere oggetto di discussione in diretta. Nikita ha infatti vissuto un momento difficile con l’ingresso in Casa di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca che con lui ha ritrovato quella complicità di una volta. Vederli vicini e complici ha innescato in lei dolore e gelosia che si sono così trasformati in pianto.

Ivana e Onestini criticano Nikita, lei chiarisce il suo malessere

Le immagini vengono mostrate in diretta anche a Ivana e Onestini ed è proprio la prima a commentare e a dare un pungente consiglio a Nikita: “Dovrebbe accettare un no invece di continuare ad illudersi. Mi dispiace anche che sta così però anche basta!” Duro anche il commento di Onestini: “Lei si è lanciata su di me dopo 3 giorni… poi sono uscito 11 giorni per Covid e quando sono tornato è successo tutto questo, nemmeno avessimo avuto una storia. Mi sembra è esagerato!” Nikita però replica con calma, chiarendo che si tratta di un suo malessere: “È un problema mio, non mi è piaciuto il susseguirsi del nostro distacco, detto questo sto lavorando su me stessa per superare questa cosa che è una cosa mia.”

