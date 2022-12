Ivana Mrazova, l’ex fidanzata di Luca Onestini come Nikita Pelizon? Signorini lancia il gossip

Cosa sta accadendo al Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e Nikita Pelizon? Sembrava potesse nascere qualcosa tra i due eppure Onestini ha frenato, mettendo chiari paletti a Nikita. “Tra me e Nikita? La situazione diciamo che va avanti, ci sono alti e bassi però va avanti.” ha chiarito Luca alla domanda diretta di Alfonso Signorini durante il daytime di Canale 5 che anticipa la prima serata del 5 dicembre.

Eppure Signorini non è parso convinto di questa risposta e, andando con la mente indietro di qualche anno, ha ricordato la storia d’amore nata proprio nella Casa di Cinecittà tra Luca Onestini e Ivana Marzova. In quell’occasione infatti il gieffino non si è lasciato andare subito tra le braccia della bella Ivana ma solo dopo qualche tempo.

Signorini stuzzica Onestini al GF Vip e cita la sua ex Ivana

Forte di questo ricordo, Signorini, rivolto a Luca, ha dunque lanciato il paragone tra Ivana Mrazova e Nikita Pelizon: “Non ti vedo particolarmente trasportato, va però detto che tu ci hai abituati ad andare con calma, anche con Ivana ti eri preso un po’ di tempo…” Lui, con un sorrisetto, ha confermato le parole di Alfonso, pur sottolineando che ora le cose stanno così: “Si ma noi adesso siamo amici e basta!”

Ma c’è davvero la possibilità che Luca replichi con Nikita ciò che è accaduto con Ivana al GF Vip? Di certo le due ragazze differiscono per molti aspetti, seppure entrambe, oltre ad essere bellissime, hanno mostrato un carattere forte e scettico al lasciarsi andare subito. C’è però chi è convinto che Luca non sia affatto interessato a Nikita, né tantomeno provi nei suoi confronti un’attrazione che era invece evidente con Ivana.

