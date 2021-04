Ivana Mrazova, morto il padre/ Il tumore al collo, l’intervento e poi…

Ivana Mrazova in lutto per la morte dell’amato padre. La modella ne ha dato annuncio sui social poco fa pubblicando una foto che la ritrae insieme a lui nella vasca da bagno e lasciandosi andare ad un tenero saluto e un “ti amo” che ha spezzato già il cuore dei suoi fan che si sono subito raccolti intorno a lei insieme a Luca Onestini e Raffaello Tonon. Molto spesso si parla proprio della modella e della sua relazione con lo speaker e gieffino Luca Onestini, ma adesso il motivo di tanta attenzione è ben più grave e riguarda la sua vita personale che adesso ha una chiave di lettura diversa rispetto a tante polemiche nate e montate in quest’ultimo anno. Spesso Ivana Mrazova è stata lontano da Luca, a casa dalla sua famiglia, rimanendo incastrata anche nel primo lockdown e impossibilitata a tornare a casa, e forse tutto questo aveva a che fare con la salute del padre che proprio in queste ore si è spento.

Ivana Mrazova, morto il padre, l’annuncio commosso sui social

Non ne conosciamo bene le cause ma in molti sono convinti che la questione sia ancora legata al tumore che gli fu diagnosticato nel 2005, un tumore al collo che fu poi operato e contro il quale il padre di Ivana Mrazova ha combattuto a lungo. Non sappiamo bene se all’epoca la pratica si chiusa con una guarigione o se le cose rimasero sempre appese ad un filo, quel filo che forse oggi si è spezzato in malo modo, oppure no, ma quello che è certo è che questo è il momento del silenzio e del cordoglio, nei prossimi giorni se Ivana lo vorrà, racconterà questo ennesimo dolore che la vita le ha riservato.

Ecco il post dell’ex gieffina e modella:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@ivana_mrazova)

