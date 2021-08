Ivana Mrazova smentisce Luca Onestini/ “E’ finita, ma non ci siamo supportati”

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati ufficialmente. Ad annunciare la rottura è stato Luca Onestini che, con un post e una foto di coppia pubblicata su Instagram ha annunciato la fine della storia con la modella conosciuta durante la comune esperienza nella casa del Grande Fratello vip. Una storia che ha fatto sognare i fans, ma intorno alla quale, negli ultimi mesi, erano nati tanti dubbi. Da tempo, infatti, Luca e Ivana non si mostravano insieme sui social e così ieri è arrivato l’annuncio che i fans temevano. “È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi”, ha scritto Luca. A distanza di ore anche Ivana Mrazova ha confermato la rottura, ma le sue parole smentiscono la versione dell’ex fidanzato.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati/ "Le nostre strade devono dividersi"

Ivana Mrazova risponde all’ex fidanzato Luca Onestini

Con una storia pubblicata su Instagram, Ivana Mrazova ha risposto all’ex fidanzato Luca Onestini. Le sue parole non sono totalmente conformi a quelle dell’ex fidanzato. “Ci siamo aspettati, supportati”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. Ivana, però, nel confermare la rottura, scrive: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più, l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme, con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”.

