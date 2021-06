Ivana Mrazova, struggente lettera al papà morto/ “Da quando non ci sei è come se…”

Ivana Mrazova rompe il silenzio e, a distanza di circa due mesi dal terribile lutto che l’ha colpita, parla della morte del padre. La modella che ha affrontato il dolore in silenzio insieme alla sua famiglia, su Instagram, ha pubblicato una struggente lettera scritta per il papà di cui sente profondamente la mancanza. “Oggi avevo voglia di chiamarti… Di sentire la tua voce, di chiederti cosa fai e soprattutto come stai. Ma purtroppo non è possibile, ti penso ogni giorno, a dire la verità quasi tutto il giorno, tutti i giorni… Mi manchi tanto.. Da quando non ci sei e come se mi mancasse una parte di me. Una parte importante, fondamentale. Una parte che ho avuto da sempre, da quando sono nata. E adesso non c’è… E fa male”, scriva la Mrazova che ha accompagnato le sue parole da una foto in cui, ancora adolescente, si lascia stringere dalle braccia del padre.

Le parole di Ivana Mrazova per il padre

La morte del padre rappresenta un grande dolore per Ivana Mrazova la quale, tuttavia, sente sempre accanto a sè la sua presenza. “Una cosa importante, che mi fa stare molto molto molto meglio ed è il fatto che ti sento, che so che mi stai vicino e stai con me anche se non ti vedo”, scrive Ivana che vede nei piccoli segni della natura la sua presenza come in una stella luminosa in un cielo pieno di nuvole oppure in una nuvola a forma di cuore. La scomparsa del padre ha lasciato un vuoto enorme nella Mrazova che continua ad avere nel padre il suo più grande confidente. “Non parliamo del fatto che ti parlo tutte le notti e ti racconto. Anche se tu sai già tutto – sai anche più di me – e questo mi fa star bene. Non vedo l’ora d’incontrarti di nuovo nei miei sogni. Ti amo”, conclude.

