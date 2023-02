Ivana Mrazova svela i motivi della rottura con Luca/”Sono rimasta un po’ delusa…”

Ivana Mrazova e Luca Onestini perché si sono lasciati?

Ivana Mrazova nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha rivelato i motivi che hanno portato alla fine della sua relazione con Luca Onestini. Da dieci giorni i due si trovano insieme nel loft di Cinecittà, dove la loro storia ha avuto inizio. Luca e Ivana si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Dentro la casa hanno instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia e una volta lontano dalle telecamere hanno iniziato la loro storia d’amore. La rottura è arrivata durante la pandemia del Covid-19. Nei giorni scorso hanno avuto modo di riavvicinarsi, chiacchierare ma anche di litigare. Ieri sera Alfonso Signorini ha preso in disparte Ivana per capire cosa ha davvero portato alla fine della loro relazione. Nessuno dei coinquilini, seduti sui divani del salotto, ha avuto modo di ascoltare le sue parole.

Ivana Mrazova ha ricordato la morte del padre, che ha generato in lei una ferita profonda. In quei giorni, lontana dal Luca Onestini, Ivana non ha sentito da parte sua il supporto di cui aveva bisogno: “Avevo bisogno di supporto psicologo, non che mi raggiungesse, sapevo che non era possibile. Il lutto di mio papà, il fatto di Luca… E poi si sono aggiunte altre cose. Mia nonna ha scoperto di avere un cancro. Ogni volta che ci allontanavamo abbiamo fatto un po’ fatica. Quando stiamo insieme, stiamo molto bene insieme. Quando ci allontanavamo era sempre un po’ un casino”. Inoltre a distanza fisica dovuta all’emergenza sanitaria ha poi peggiorato la situazione. Alfonso le ha poi chiesto se pensa che possa esserci un ritorno di fiamma tra di loro: “Se ho paura di lasciarmi andare di nuovo? Certo, pensavo che fosse l’uomo della mia vita. Oggi cosa ti rispondo? Non lo so, è difficile. Sono rimasta un po’ delusa, non riuscivo bene a gestire i dolori. Infatti quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ho chiarito che ho tutte le cose dentro perché le avevo messe da parte per gli altri problemi”, ha risposto Ivana. La modella riuscirà a parlare a cuore aperto on il suo ex fidanzato?

