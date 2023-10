IVANA SPAGNA/ “Facevo ginnastica per avere un aborto, ma quando è successo avevo cambiato idea”

Ivana Spagna, ospite a Belve, ha raccontato della gravidanza vissuta nel ‘97, che si è conclusa con un aborto. “Io all’inizio non volevo un figlio. Io sognavo una famiglia d’amore, come era stata la mia. Io sono rimasta incinta invece quando la mia relazione stava per finire. Io facevo step e ginnastica, sperando in un aborto. Dopo alcuni mesi, naturalmente, cominciavo a toccarmi la pancia, me la coccolavo. È in quel momento che ho fatto quattro serate consecutive e ho avuto una minaccia di aborto, sono stata a riposo per quattro giorni ma alla fine non ce l’ha fatta. Ho dovuto fare l’operazione. Non volevo, avrei voluto averlo”.

È proprio in quel periodo che la cantante ha dovuto affrontare anche il lutto. “È morta mia mamma, mentre venivo da mesi e mesi di sofferenza. Dormivo sulla poltrona in ospedale, poi andavo a cantare. Anche la sera che si è spenta, ho finito la tournée. Ero distrutta nell’anima e nel fisico, prendevo sonniferi. Mi ero isolata da tutti. Non avevo più voglia di soffrire. Ho organizzato il suicidio. Avevo pulito anche la casa. Non ero disperata, ero lucida. Volevo tagliarmi le vene. Mi ha risvegliata dal torpore la mia gatta, Bimba. È venuta davanti a me a miagolare e mi ha tirata fuori dal baratro. Se l’avessi fatto, avrei punito lei che mi voleva bene. Adesso vado avanti nonostante le difficoltà”s.

Belve, Ivana Spagna ripercorre il suo passato ai microfoni di Francesca Fagnani

C’è anche Ivana Spagna tra le protagoniste di Belve, questa sera martedì 17 ottobre. La cantante è pronta a raccontarsi senza filtri a tu per tu con Francesca Fagnani. Tanti i temi caldi sul tavolo: dalla carriera agli alti e bassi della vita privata, con il tentato suicidio e l’aborto che hanno condizionato negativamente il suo vissuto. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Domenica In, la cantante si era aperta su questi argomenti, grazie al savoir faire di Mara Venier, che si era dimostrata molto empatica nei confronti dell’artista.

“Ti sei rovinata la tua vita guardando sempre indietro, hai rimosso te stessa ricordando cosa è stato”, le aveva detto la conduttrice a proposito degli anni bui. Inevitabile, quindi, pensare ai figli che non sono mai arrivati. “Io sono rimasta incinta una volta, ma era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo 4 date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia”, ha raccontato la cantante di Easy Lady.

Ivana Spagna, quei ricordi che fanno ancora male: “Non volevo vivere più”

“Sono andata all’ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina. Sai, mi capita di sognare mia madre con una piccolina vicina. Si vede che era destino, mi mamma mi diceva: ‘se un giorno diventerai mamma sarai peggio di me’”. Per Ivana Spagna non è stato facile, la vita l’ha messa a dura prova e ad un certo punto, infatti, ha pensato di farla finita. “Mi isolai, chiusi con tutti, anche con i parenti e con il mio compagno, perché mi sentivo sola ma non volevo far soffrire anche gli altri”.

“Non volevo vivere più, così andai in bagno e, per non sporcare, mi chiusi nella doccia per tagliarmi le vene. Proprio in quel momento, arrivò la mia gattina, che miagolando mi ha come risvegliato. Pensai: ‘E tu adesso con chi resti?’. Solo in quel momento mi sono resa conto di cosa stessi facendo, la presi in braccio e piansi fino a liberarmi”, la confidenza choc di Ivana Spagna. Oggi quei momenti terribili sono lontani, ha saputo stringere i denti nei momenti più difficili e ritrovare la serenità. “Ho sei gatti e mi prendo cura di loro…”, ha detto a proposito della sua situazione attuale.

