Ivana Spagna, l’aborto, il lutto e il tentato suicidio/ “Volevo tagliarmi le vene…”

Ivana Spagna, cantante di grande successo, entrata nel cuore di molti italiani soprattutto per brani come: “Il cerchio della vita” e “Easy lady”, sarà una degli ospiti di Verissimo. Durante le sue apparizioni televisive, Ivana indossa sempre un grande sorriso ma i suoi occhi nascondono tanta malinconia e un passato davvero doloroso. Nel passato di Ivana Spagna ci sono molti ricordi tristi fronteggiati da momenti di speranza; ricordi che riguardano la dolorosa perdita della madre, la perdita di sua figlia e anche un tentato suicidio.

A Domenica In la cantante aveva raccontato l’inizio dei momenti più brutti della sua vita: “Sono rimasta incinta nel ’97 ma la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo 4 date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia. Sono andata all’ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina. Mi capita di sognare mia madre con una piccolina vicina. Si vede che era destino, mi mamma mi diceva sempre: ‘se un giorno diventerai mamma sarai peggio di me’”. Dopo quell’evento la vita di Ivana è stata riempita dall’amore dei suoi gatti ma ha avuto anche risvolti molto negativi.

Ivana Spagna, la morte della madre e il tentato suicidio

Il dolore per la perdita della figlia ha stravolto la vita di Ivana Spagna ma c’è stato un evento ancora più doloroso che la cantante non è riuscita a reggere: la morte della madre. A Domenica In, la cantante ha raccontato: “Quando mia madre morì sono andata avanti urlando ogni sera ma era sempre peggio, non dormivo più”.

Poi a un certo punto dell’intervista Ivana ha parlato del momento più buio della sua vita, quello in cui ha cercato di togliersi la vita: “Egoisticamente, ho pensato che non ce la facevo più. Mi isolai, chiusi con tutti, anche con i parenti e con il mio compagno, perché mi sentivo sola ma non volevo far soffrire anche gli altri. Non volevo vivere più, così andai in bagno e, per non sporcare, mi chiusi nella doccia per tagliarmi le vene. Proprio in quel momento, arrivò la mia gattina, che miagolando mi ha come risvegliato. Pensai: ‘E tu adesso con chi resti?’. Solo in quel momento mi sono resa conto di cosa stessi facendo, la presi in braccio e piansi fino a liberarmi”. Adesso Ivana sta bene, porta dentro sé quelle enormi ferite ma oltre all’amore dei suoi gatti, conserva la speranza di poter innamorarsi e possibilmente di un veterinario dal cuore buono.

