Ivana Spagna/ Dal dramma della villa sommersa dal fango all’Arena ’60 ’70 ’80 con “Easy Lady”

Regina indiscussa della musica italiana, Ivana Spagna è una delle cantanti italiane che è stata in grado di esportare i suoi brani e i suoi successi oltre i confini nazionali. Carica di grinta, bellezza e determinazione, Ivana Spagna è tra gli ospiti più attesi del programma-evento condotto da Amadeus all’Arena di Verona e dedicato alla musica degli anni ’60, ’70 e ’80.

Negli ultimi anni, la cantante si è spesso esibita in eventi di minor importanza, ma non ha mai rinunciato alla sua musica. Durante tutta l’estate, quando finalmente le norme per il contenimento del Covid lo hanno permesso, Ivana Spagna si è esibita dal vivo nelle piazze delle città italiane ottenendo, a ogni data, un grande successo e respirando sempre l’affetto del suo affezionato pubblico.

Ivana Spagna: la villa sommersa da fango e detriti

All’inizio di agosto, Ivana è stata protagonista di un episodio di cronaca. Un’alluvione ha interessato le aree di Como e la cantante si è dovuta rimboccare le maniche per ripulire la sua villa dal fango e dai danni causati dalle alluvioni. Le sue fotografie con una mantella rossa per ripararla dalla pioggia, gli stivali di gomma e la pala in mano hanno fatto il giro del web.

Ivana Spagna ha postato molti video di quanto accaduto e ha condiviso quegli attimi di terrore e di paura con i suoi followers. Insieme a lei, altri vip che vivono in zona si sono trovati nella sua stessa situazione. In particolare George Clooney, proprietario della splendida Villa Oleandra a Laglio. Ivana Spagna ha scritto sui suoi social: “Guarda che roba, guarda che distruzione. Ovunque fango e distruzione. È pazzesco. Mai vista una cosa del genere, è la cronaca di un disastro”.

Ivana Spagna: una carriera lucente con “Easy Lady” la sua hit per eccellenza

Ivana Spagna dimostra di essere un vero talento della musica fin da ragazzina. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 1971 e attira l’attenzione di Johnny Dorelli. Viene tradotto e venduto all’estero. Lavora tra locali e serate, ma è solo nel 1986 che arriva il grande successo con il singolo “Easy Lady”, 2 milioni di copie, con cui scala le classifiche di tutta Europa. Negli anni successivi, col singolo “Call me” raggiunge il primo posto nella Classifica Europea ed è la prima volta per un’artista italiana. Supera addirittura artisti come Madonna e Michael Jackson.

Negli anni ’90 si trasferisce a Los Angeles. Nel 1994, Spagna canta “Il cerchio della vita”, versione italiana di “Circle of life”, scritta e cantata da Elton John, tema centrale della colonna sonora del film “Il re leone”. E poi il grande successo con “Gente come noi” e “Siamo in due”. Negli ultimi anni, Ivana Spagna decide di dedicarsi anche alla scrittura e racconta di alcuni episodi insoliti della sua vita e delle esperienze di incontri sovrannaturali.



