Ivana Spagna, Capodanno in musica/ Il matrimonio lampo con Patrick Debort e quell’aborto spontaneo..

Ivana Spagna è una delle cantanti italiane più popolari, che non ha bisogno di presentazioni e che rivedremo a Capodanno in musica. Dall’uscita del suo primo singolo di successo “Easy Lady” nel 1986 ha inanellato una hit dietro l’altra, confermandosi per decenni un’interprete raffinata e di talento. Lo scorso 16 dicembre Ivana ha spento 68 candeline e si è raccontata senza veli a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. La sua è stata una confessione toccante di donna e cantante messa a dura prova dalla vita, ma che è riuscita a rialzarsi e a riprendersi da mille difficoltà. Fra i momenti più difficili che ha confessato di aver trascorso in passato Ivana ha detto di aver pensato anche al suicidio dopo la perdita dell’amata madre e di essersi salvata dal proposito di farlo grazie al miagolìo della sua gatta.

Oggi Ivana Spagna è una donna nuova, amante della vita in tutte le sue sfaccettature. Non a caso la cantante di Easy Lady, una hit che scalò all’epoca le classifiche di mezzo mondo, anche oltre oceano, ha duettato recentemente con Davi Wornel sulle note del brano “I want to know what love is”, una famosissima cover della band statunitense Foreigner con il dichiarato intento di ridare smalto a questo inno alla vita e all’amore. Non tutti sanno che Ivana Spagna si era candidata a partecipare all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, un traguardo fallito per un soffio. In quell’occasione si è infatti piazzata seconda alle spalle di Achille Lauro, in rappresentanza della Repubblica di San Marino, ma siamo certi che la rivedremo presto alle prese con altri tour e progetti, come merita, più agguerrita e motivata che mai.

Da decenni sulla scena musicale, Ivana Spagna non ha potuto sottrarsi al gossip che non risparmia i vip. Se facciamo un passo indietro scopriamo che la sua passione per la musica e la danza l’accompagnano da quando era poco più che bambina, quando i genitori la iscrivevano alle prime gare canore. Lei stessa ricorda la gioia che provava nel cantare, una sensazione a suo dire di grande felicità che l’ha convinta a seguire la strada della musica. Di lei si sa che si è sposata a Las Vegas nel 1992 con Patrick Debort, con il quale si separò appena una settimana dopo. Non ha figli, ma ha avuto modo di raccontare nelle sue interviste di un aborto spontaneo negli anni Novanta. Non tutti sanno che ha una sosia, impersonata dalla cantante Vanda Radicchi, nome d’arte Wanda Fisher.

La carriera di Ivana parte dalla metà degli anni Ottanta, quando il fenomeno “Spagna” esplode con la hit “Easy Lady”, un successo internazionale che le ha fatto vincere il Festivalbar nel 1987 e l’ha consacrata fra le regine della musica disco di quegli anni. Successivamente, la cantante ha sperimentato nuovi filoni musicali che la portarono nel 1995 a calcare il palco dell’Ariston con “Gente come noi”. Oltre a piazzarsi al terzo posto la canzone ottenne un enorme successo di pubblico vendendo più di 400.000 copie. Ivana Spagna ha dato la sua voce anche al film della Disney “Il re Leone” con il suo singolo di successo “Il cerchio della vita”. In tutta la sua carriera ha venduto nel mondo più di 10 milioni di dischi.











