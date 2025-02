Ivana Spagna, nata a Valeggio sul Mincio nel 1954, ha avuto una carriera molto lunga e ricca di successi, che l’hanno portata ad ottenere grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale come la vittoria è il festival bar nel 1987 e un terzo posto il festival di Sanremo nel 1995. Cosa sappiamo però della cantante veneta e soprattutto di quella che è la sua vita privata e in particolar modo sentimentale? Le informazioni che riguardano Ivana Spagna e i suoi affari di cuore ci riportano al passato, e in particolar modo a un matrimonio celebrato tanti anni fa negli Stati Uniti ma non è andato a buon fine.

Era infatti il 1992 quando Ivana Spagna si è legata a Patrick Debort, ex modello e produttore musicale, che aveva conosciuto a Parigi. I due si conobbero grazie Sandy Marton ed ebbero un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo anni in cui non si videro più, più avanti si rincontrarono e lì, in quella nuova occasione, scoppiò definitivamente l’amore che li portò a prendere una decisione forse avventata: “Mi cercò quando vivevo a Los Angeles. Dopo un mese mi chiese di sposarlo” ha raccontato Ivana Spagna. A Las Vegas, i due si sono detti “sì” ma il matrimonio è durato una settimana solamente.

Ivana Spagna, chi è: la lunga relazione dopo il matrimonio lampo

Dopo il matrimonio con il modello e arrangiatore francese Patrick Debort, durato appena una settimana, Ivana Spagna ha trovato nuovamente l’amore in Ugo Cerruti, diventato il suo agente. Tra i due, che si sono conosciuti nel 1991, è scoppiato l’amore che è durato ben quindici anni, fino a quando poi non ha scoperto un tradimento da parte di lui che l’ha portata a prendere la decisione di chiudere quel rapporto. Ancora oggi, però, i due si vogliono molto bene e sono tutt’ora in ottimi rapporti.