Ivana Spagna choc a Belve: “Vedo le persone scomparse”/ “Quando sogno i miei cari che ridono qualcuno muore”

Ivana Spagna è uno degli ospiti della puntata di Belve, talk show condotto da Francesca Fagnani, del 17 ottobre su Rai Due. Tra i vari argomenti trattati dalla cantante la sua “sensibilità” al paranormale. Spagna, nel corso dell’intervista, ha infatti ammesso di avere delle particolari capacità che le permettono di vedere persone che non ci sono più, sia quando è sveglia che in sogno.

“Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente.” ha spiegato la cantante alla conduttrice. “Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito”, ha quindi spiegato. Francesca Fagnani ha allora indagato sulle condizioni di queste visioni : “Ma li vede da sveglia o quando dorme?”, al che Spagna ha chiarito: “Da sveglia, alle cinque della mattina di solito.”

Ivana Spagna si è allora addentrata nel racconto, dando un’immagine di ciò che un giorno si è ritrovata a guardare: “La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto. Quando li vedo non riesco a comunicare con loro, mentre nei sogni mi dicono quello che succede”. Francesca Fagnani ha concluso l’argomento ‘paranormale’ ricordando alla sua ospite di come in un’occasione ha dichiarato che quando sogna i suoi cari che ridono qualcuno muore: “Sì è vero, ho il terrore”, ha risposto Spagna, confermando quanto detto in passato.

