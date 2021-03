Ivana Spagna, dita insanguinate sui social/”La mia Betty? Una tigre, mi ha distrutta”

Ivana Spagna con le mani insanguinate sui social pronta a rivelare ai suoi fan che c’è qualcosa che non va nella sua gattina che in queste ore si è trasformata in una tigre tanto da ridurle le dita in quel momento. Con un video in cui mostra le dita graffiate dalla sua amata gattina a bordo della sua auto, Ivana Spagna ammette: “Sono tutte rovinate, guarda che massacro che mi ha fatto… sembro uscita da… sono distrutta, distrutta, aspettate che mi pulisco… opera della dolce Betty”. Ivana Spagna posta il video sui social e poi scrive nella didascalia: “Non è un gatto….è una tigre !! #betty #catsofinstagram #cattiger #tiger #mylove”. Il video degli occhioni dolci del suo gatto fanno capire subito che non si è trattato di certo di un attacco vero e proprio ma siamo sicuri che la sua padroncina presto si calmerà.

Nonostante quello che è successo, ovviamente, Ivana Spagna poi si rivolge a lei con affetto mentre ‘siede’ in auto comoda nella sua gabbietta. A quanto pare la sua gatta non sta molto bene e spesso in questi giorni Ivana Spagna è stata costretta a portarla dal veterinario per le cure del caso. Inutile dire che forse proprio tutto questo stress e il fatto che debba stare nella gabbietta abbia messo in crisi la bella Betty che ha aggredito così le dita di Ivana Spagna che ha poi chiuso il video e non è più tornata sui social per aggiornare i suoi fan sull’accaduto.

