Ivana Spagna e il tentato suicidio “avevo organizzato ogni dettaglio”/ “Poi la mia gattina…”

Ivana Spagna e il tentato suicidio: “Decisi di farla finita“

Ivana Spagna, dai tormentoni che hanno contraddistinto la sua carriera ai dolori più profondi della sua vita, spesso taciuti e ora raccontati. La cantante, icona della musica italiana grazie al tormentone Easy Lady e a struggenti brani quali Gente come noi, si è raccontata in un’intima intervista al Corriere della Sera. Una vita di grandi successi sotto i riflettori, ma anche di profonda sofferenza nel suo privato. L’artista ha infatti raccontato di aver sofferto di depressione in un determinato periodo della sua vita, negli anni ’90, in seguito alla morte dell’adorata mamma.

«Dopo la morte di mia madre, nel ‘97, mi sono sforzata di concludere il tour. Prendevo troppe pastiglie, non dormivo. Mi chiusi in me stessa. Mi isolai. Avevo un corvo nero sulla spalla“, ha rivelato. E in lei balenò in testa l’ipotesi del suicidio, pianificato in casa: “Decisi di farla finita. Nella lucida follia ho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma fredda avevo organizzato ogni dettaglio“.

Ma, fortunatamente, un bagliore, un lampo di luce, un’istante di lucidità ha portato Ivana Spagna a non compiere il gesto fatale. Anche per merito, inaspettatamente, della sua gattina, che con un gesto la risvegliò da quel torpore e la riportò alla vita reale: “Stavo per farlo, la mia gattina mi è saltata in braccio miagolando. E mi sono risvegliata dall’incubo. Ho pianto per ore. Ma ero di nuovo io. In un attimo la mia vita è cambiata. Ho capito che avrei punito le persone che mi volevano bene, non era giusto“.

Del tentato suicidio e dell’intervento tempestivo della sua gattina ne parlò anche a Verissimo, in un’intervista concessa alla fine dello scorso anno. Al Corriere della Sera ha aggiunto nuovi dettagli a questa storia, che si è fortunatamente conclusa con un lieto fine, e ora la cantante guarda al successo e alla sua carriera con occhi diversi, circondata dall’affetto del suo pubblico che non l’ha mai abbandonata: “Il periodo d’oro certo non torna più, ma quando sto sul palco sento che la gente mi vuole ancora bene. E ogni giorno è una grazia ricevuta dal cielo“.











