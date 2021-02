Ivana Spagna e lo choc dell’aborto spontaneo/ “Ho perso il bambino in tour, mai detto a mia madre”

Ivana Spagna questo pomeriggio, mercoledì 3 febbraio 2021, sarà ospite di “Oggi è un altro giorno” il talk di Rai 1 in onda a partire dalle ore 14 e condotto da Serena Bortone. La cantante, classe 1954, ha avuto diversi compagni nella sua vita, ma non è mai diventata madre. In un’intervista a Vanity Fair di qualche anno fa, la cantante ha rivelato di aver avuto in passato un aborto spontaneo: “Una volta, all’inizio degli anni novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour. Però devo dirle anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo”. La Spagna non ha mai fatto il nome del padre del bambino, ma è possibile che si tratti di Patrick Debort a cui la cantante è stata legata fino al 1992.

Ivana Spagna: l’aborto spontaneo e il dolore per la madre

In un’altra occasione Ivana Spagna ha rivelato di non aver mai detto alla madre dell’aborto: “È successo quando lei stava peggiorando. Mi ricordo che andavo a trovare mia madre, sulla Milano-Verona, con la borsa del ghiaccio. Avevo l’emorragia perché avevo perso il bambino ma a mia madre non lo potevo dire”, ha raccontato a Barbara d’Urso in una puntata di Domenica Live. Ivana Spagna ha molto sofferto per la morte della madre, tanto da aver pensato di togliersi la vita dopo la sua scomparsa. La cantante è certa che il profondo legame tra i suoi genitori abbia penalizzato la sua vita sentimentale, facendole desiderare un rapporto come il loro: “I miei genitori erano una coppia meravigliosa. Mio padre non aveva soldi per comprare regali, però le lasciava sempre bigliettini, un fiore. Avrei voluto facessero lo stesso con me. Non è successo. La loro relazione così perfetta mi ha penalizzata”, ha detto a Vanity Fair.



