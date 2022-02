Ivana Spagna/ Fidanzato, aborto e tentato suicidio: “Mi ero isolata da tutti, poi…”

È Ivana Spagna la protagonista della puntata dei Soliti Ignoti del 15 febbraio 2022. La cantante sarà la concorrente dello show condotto da Amadeus e cercherà di indovinare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Se la carriera di Ivana Spagna è costellata da grandi successi, la vita privata della cantante ha vissuto molti momenti drammatici, più volte raccontati da lei in TV. Uno di questi è l’aborto vissuto alla fine degli anni ’90.

In un’intervista rilasciata a Mara Venier, Ivana ha raccontato: “Io sono rimasta incinta una volta, ma era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo quattro date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia”, spiegando poi: “Sono andata all’ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina.”

Ivana Spagna, dal suicidio al dolore per la morte di sua madre

Il dolore per l’aborto si fuse a quello per la morte di sua madre, dando il via ad un periodo davvero drammatico. Ivana Spagna ha ammesso di aver pensato al suicidio e di averci quasi provato: “Sono andata avanti urlando ogni sera ma era sempre peggio, non dormivo più, prendevo le pastiglie per dormire. Alla fine del tour dissi, ok ora penso a me stessa, ma ho fatto l’egoista, mi sono chiusa, ho chiuso tutti i rapporti, mi ero isolata”, ha rivelato.

Poi l’ammissione sul suicidio: “Quando lo stavo organizzando, avevo pulito tutto e mi sarei voluta tagliare le vene nella doccia per non sporcare. E quando stavo per mettere in atto quella cosa terribile, la gattina è venuta a miagolarmi, mi ero dimenticata anche di lei. Allora l’ho presa in braccio, sono andata davanti alle foto dei miei genitori, ho pianto e mi sono liberata. Da quel momento i miei animali mi tengono in vita”. Parlando di amore, dopo il matrimonio con Patrick Debort, durato solo una settimana, e la lunga storia con il suo manager Ugo Cerruti, non si hanno notizie di un attuale compagno.

