Ivana Spagna ha un compagno? La cantante ha raccontato di essere single ma di avere un desiderio ben preciso: trovare un fidanzato veterinario

Tra le protagoniste della musica italiana c’è Ivana Spagna, cantante sempre molto energica e piena di vita, che oggi ha 71 anni ma è ancora molto corteggiata e radiante. Per questo in tanti si chiedono: Ivana Spagna ha un compagno? La risposta a questa domanda sembrerebbe essere negativa: la cantante, infatti, non sembra avere alcun uomo al suo fianco ma non pare aver chiuso con l’amore. Secondo quanto raccontato proprio da lei, infatti, aspetta ancora un uomo che possa farle battere il cuore. Parlando con Mara Venier nel corso di Domenica In, l’artista ha confessato un suo desiderio piuttosto bizzarro: quello di avere un nuovo compagno, ma non uno qualsiasi. Il sogno, infatti, è trovare un fidanzato che possa appagare un suo desiderio.

Ivana Spagna, i tradimenti, il dramma dell'aborto, depressione e tentato suicidio/ "Ecco chi mi ha salvata"

“Vorrei un amico, uno che sia un po’ più che amico, che faccia il veterinario” ha raccontato Ivana Spagna qualche tempo fa. Dunque, un desiderio di trovare un compagno c’è sicuramente nella vita della cantante, che a quanto pare non apprezza troppo la solitudine nella quale si trova ormai da alcuni anni, dopo la fine delle sue ultime storie d’amore.

Ivana Spagna, chi è: il matrimonio lampo con l'ex marito Patrick Debort/ Durato appena una settimana

Ivana Spagna ha un compagno? Le storie d’amore passate, poi il silenzio

Ivana Spagna è stata fidanzata per diversi anni con il suo assistente Ugo Cerruti: un amore durato diverso tempo che ha poi portato alla fine della loro storia d’amore. La storia sembrerebbe essere terminata in maniera burrascosa nel 2016: da quel momento Ivana Spagna si è legata ad un altro uomo, di 18 anni più giovane di lei. Una storia che è poi terminata, anche se non si conoscono bene le ragioni di questa rottura. Da quel momento sembrerebbe che più nessun uomo abbia fatto breccia nel cuore di Ivana Spagna: per questa ragione la cantante ha spiegato che sogna di trovare un nuovo compagno, con un mestiere ben preciso.