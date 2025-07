Molto affascinante nonostante i suoi settant’anni, Ivana Spagna anche oggi è una donna molto apprezzata e corteggiata. In passato l’artista è stata anche sposata: si è legata a Patrick Debort, modello francese, che aveva conosciuto diversi anni prima. Una frequentazione con diversi tiri e molla che ha portato poi ad un matrimonio, celebrato a Las Vegas, durato solamente una settimana. Dopo quel matrimonio lampo, sono state diverse le storie d’amore ma nessun legame ha portato Ivana a sposarsi di nuovo. Ma oggi cosa sappiamo della vita privata della cantante originaria di Valeggio sul Mincio? C’è un uomo nella sua vita? O meglio, oggi Ivana Spagna ha un compagno?

Per quanto ne sappiamo, oggi Ivana Spagna non ha alcun uomo nella sua vita. La cantante sarebbe single dopo aver chiuso una relazione molto lunga, e particolarmente significativa. Per 15 anni, infatti, Ivana è stata legata a Ugo Cerruti, suo manager. Il loro rapporto si è interrotto circa 10 anni fa, nel 2016. Alla base dell’addio non ci sarebbe stata una rottura drastica o un tradimento, bensì motivi anagrafici e fisiologici. Ugo, infatti, aveva ben 18 anni in meno dell’artista: dunque, al momento dell’addio, aveva da poco compiuto 40 anni. A quanto pare l’uomo avrebbe voluto diventare papà e proprio questo lo ha portato a rompere con Ivana Spagna, seppur con grande sofferenza.

Ivana Spagna ha un compagno? La risposta è “no”. Non c’è alcun uomo nella vita dell’artista che però non rinnega l’amore. Come confessato, vorrebbe innamorarsi di nuovo e lo farebbe volentieri di un uomo preciso, che fa il veterinario. Questo perché Ivana ha da sempre una spiccata passione per gli animali. Dunque, almeno stando alle sue dichiarazioni, Ivana non avrebbe chiuso con l’amore: sarebbe ancora pronta ad aprire il suo cuore, ma solamente se trovasse l’uomo giusto.