Ivana Spagna/ “Ho attacchi di panico, è terribile, piango, mi manca il respiro…”

Ivana Spagna alterna momenti di felicità ad altri più bassi. Del resto, la solitudine è dura per tutti, ancor di più in un periodo come quello che stiamo vivendo ora, costretti a stare in casa senza avere alcun contatto fisico con parenti o conoscenti vari. “Sono a casa come tutti – dice la bionda cantante in collegamento con Storie Italiane, Rai Uno – non è una cosa semplice anche per chi ha famiglia, stare in casa, essere costretti a stare vicini… ma è brutto quando si è da soli”. La Spagna svela di avere spesso degli attacchi di panico: “Ho attacchi di panico e viene a mancarmi il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perchè in queste situazioni senti di più la solitudine. Ti da il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a pescare sempre le cose meno piacevoli”.

IVANA SPAGNA: “HO CONTATTI SOLO CON IL MIO DOMESTICO”

La Daniele chiedi quindi alla cantante se fosse la prima volta che soffre di attacchi di panico: “Non ho mai sofferto, sono legati a questo periodo. Quando ti trovi in solitudine, è davvero pesante, con l’aggiunta di questa paura che gira attorno, mi viene a mancare il respiro, è una cosa terribile, però riesco a sfogarmi, e poi passano. Arrivano di giorno, di notte no perchè prendo pastiglie per dormire. Un medico? Non l’ho sentito, è un periodo così, ho fatto un mix di gocce e così riesco a dormire la notte. Sono gocce tipo valeriana, cose naturali, niente di preoccupante”. La Spagna, da quando è iniziata la quarantena, ha avuto contatti solamente con il suo domestico: “Io ho un collaboratore domestico che mi cura la casa, di giorno la compagnia un pochino ce l’ho, ma non è come avere un famigliare, un marito ecc. Ci sentiamo con i fratelli e i cugini ma non li hai fisicamente attorno, per cui non è facilissimo questa cosa”. La Daniele invita quindi Ivana ad un nuovo collegamento in un’altra puntata, proprio per via della sua solitudine, e la cantante, dopo aver ringraziato la conduttrice, spiega: “Non ti devi preoccupare, sto cercando comunque di passare le giornate, ho realizzato una giacca”, mostrando al pubblico il suo ultimo lavoro. Simpatico anche il siparietto con il suo gatto Betty, che si intravede dalla webcam: “Prendo il gatto? Non posso farlo, se prendo la Betty mi sbrana, lei è dolce e carina quando vuole lei e basta. Questa è comunque una giornata storica, il primo collegamento che faccio nella mia vita”.



