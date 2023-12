Ivana Spagna: “Ho avuto una storia con John, figlio di Louise Fletcher”/ “Settimana d’amore a Venezia”

Ivana Spagna, ospite a La Volta Buona, svela: “Ho avuto un flirt col figlio di Louise Fletcher”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Ivana Spagna ha deciso di raccontare per la prima volta di una storia d’amore avuta anni fa a Washington, negli Stati Uniti, dove si trovava per lavoro. “A Washington ho avuto una storia con un ragazzo che ho conosciuto quando giravo questo video musicale. Lui era un produttore, era americano e figlio di un’attrice famosissima.”

Di fronte all’insistenza di Caterina Balivo, Ivana ha poi deciso di svelare il nome di questa attrice: “Lei è Louise Fletcher, e il figlio si chiama John”. Lui è dunque John Dashiell Bick, uno dei due figli dell’attrice, Premio Oscar, di Qualcuno volò sul nido del cuculo. “Ci siamo conosciuti lì, ci siamo scambiati i numeri. Lui è venuto a trovarmi, siamo stati a Venezia una settimana…” ha raccontato Spagna del flirt col produttore.

Ivana Spagna e il rapporto con i genitori: “Sono sempre intorno a me”

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, la cantante ha ricordato che presto compirà 68 anni, un’età alla quale ha temuto di non arrivare: “Non credevo di arrivarci a questa età perché i miei genitori se ne sono andati a 66 e a 68”, ha spiegato su Rai Uno. E a proposito dei suoi genitori, ha poi aggiunto: “Mi mancano tantissimo però sono sempre con me. Sono stati loro il regalo più bello della mia vita. Li incontro solo nei sogni, non li vedo.” Così ha svelato un aneddoto: “Circa 5 mesi fa sogno mia mamma che mi dice ‘Attenta a venerdì che sarà un frontale’ e due signore mi dicono anche ‘Devi morire’. Il venerdì io ero fuori per commissioni, ad un certo punto arriva una bomba d’acqua e con una signora in auto faccio un frontale con la sua auto… Tutte le cose che mi arrivano in sogno si avverano.”











