Ivana Spagna “Ho rinunciato ad un uomo per i figli”/ Valerio Scanu la sorprende con..

Giornata movimentata quella di oggi a Mattino5 dove Federica Panicucci dedica la sua ultima parte della puntata all’ospitata di Ivana Spagna. La cantante ha lanciato il suo nuovo album “1954” e spiega proprio di averlo titolato così per rivelare a tutti la sua data di nascita e non avere più paura dell’età che avanza: “Alla soglia dei 60 anni ho avuto un po’ paura ma poi superata l’asticella ho capito che non ce n’era motivo. Devo ringraziare Dio per ogni giorno che mi regala perché arrivare alla vecchiaia è diventato un privilegio”. Applausi per lei in studio che si racconta attraverso la musica e alcune canzoni del suo nuovo album che sono dedicate anche al suo concetto di amore, di libertà e di famiglia. In particolare, proprio in un passaggio, Ivana Spagna rivela che “Nessuno come te” racconta l’amore e non solo: “Ho avuto una storia che è durata pochissimo per l’esigenza di quest’uomo di avere una famiglia, siccome sapevo di non potergli dare dei figli ho voluto chiudere. Quando ami una persona bisogna sapersi togliere e non rovinargli l’esistenza per un anno di vita insieme magari. I nostri sentimenti però non sono rovinati e consumati ci sono rimasti dentro. A lui piace questa canzone…”.

VALERIO SCANU E IVANA SPAGNA A MATTINO5

La sorpresa della giornata è però l’arrivo di un grande amico di Ivana Spagna, Valerio Scanu. L’ex di Amici da anni è amico della nostra star che lo ha conosciuto proprio ad un concerto a Milano quando lui era ancora un bambino: “Io sento i brividi quando lui canta, gli voglio un bene dell’animo e ho grande rispetto di lui”. Federica Panicucci annuncia che Valerio Scanu è in studio per farle una sorpresa e la sintonia dei due è subito evidente tant’è che il cantante racconta: “Ci mandiamo tanti messaggi e tanti video, anche sul palco ci rispettiamo tanto facendo sempre un passo indietro per lasciare spazio all’altro”.

