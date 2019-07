Ivana Spagna/ “Ho tentato il suicidio dopo la morte di mia madre, mi ha salvata…”

Confessione intima e toccante quella di Ivana Spagna ai microfoni di Io e Te. La cantante comincia il suo racconto dal rapporto con Dio: “Ho un rapporto conflittuale con il Signore perchè ho subito gravi perdite come tutti e quando succede qualcosa nella tua vita ti arrabbi. Pochi giorni fa, però, ho rimesso una medaglietta della Madonna e ho fatto pace con lei dicendole ‘comunque vada, sarai sempre con me'”, confessa la cantante che poi aggiunge – “quando sto male mi nascondo perchè non voglio che la mia sofferenza pesi sugli altri“. C’è stato un momento in cui Spagna è stata davvero male, quello in cui, dopo la morte della mamma, non ha avuto il tempo di elaborare il dolore tornando immediatamente a lavoro. “Mia madre è morta il 20 luglio e sono andata a cantare la sera per non far perdere il lavoro alle persone che erano con me. Alla fine del concerto, in camera, ho urlato. Sono andata avanti così fino alla fine del tour e alla fine ero distrutta”.

IVANA SPAGNA: “NON ISOLATEVI, HO TENTATO IL SUICIDIO…”

Ivana Spagna racconta così di essersi isolata da tutti, anche dal fratello: “io e mio fratello siamo legatissimi, ma non abbiamo mai avuto quel rapporto di confidenza che dovrebbero avere due fratelli”. La cantante, poi, racconta i dettagli del momento più buio della sua vita: “Quella vota in cui mi sono isolata, ho rischiato davvero e mi ha salvata la gatta” – racconta a Pierluigi Diaco – “Avevo organizzato tutto quanto e a un certo punto mi arriva la gattina davanti miagolando e ho detto ‘E tu a chi resti?’ Allora ho capito subito che stavo punendo chi mi voleva bene. Sono andata davanti alle foto dei miei genitori a piangere perché mi sono resa conto dell’errore che stavo facendo, loro avevano lottato per secondi in più di vita e io me ne volevo togliere così?” – confessa la cantante che, poi, rivolgendosi alle parole che stanno attraversando un momento difficile, conclude – “Non isolatevi. Se io mi fossi aggrappata alle persone che mi volevano bene ne sarei uscita. Se resti da solo, cadi sempre di più nel baratro. Bisogna capire che è troppo facile togliersi davanti, il vero atto di coraggio è andare avanti”.

