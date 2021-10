Ivana Spagna/ Il matrimonio con Patrick Debort, uno dei capitoli più negativi della sua vita

Ivana Spagna è una delle più note e amate icone della musica italiana. Recentemente l’artista ha partecipato a una delle serate di “Arena Suzuki 60 -70 -80”, in cui ha riproposto alcuni dei suoi più grandi successi. “Entrare in Arena è come un collegamento col momento più bello e più spensierato della mia vita. Gli Anni ’80 mi ricordano la spensieratezza, non sapevo ancora cosa ci avrebbe dato o tolto la vita…”, ha detto Ivana ai microfoni di Rai Radio 2. Nata a Valeggio sul Mincio nel 1954, Ivana ha cominciato a esibirsi nei locali insieme al fratello negli anni Settanta.

Ivana Spagna/ Dal dramma della villa sommersa dal fango all'Arena '60 '70 '80 con "Easy Lady"

Ha raggiunto il successo negli anni ’80: nel 1986 conquista le classifiche con brano dance “Easy Lady” e l’anno dopo vince il Festivalbar con la canzone “Dance dance dance”. Indimenticabile anche il brano “Call Me”.

Ivan Spagna: la vita privata, il matrimonio con Patrick Debort momento peggiore per la cantante

Ivana Spagna ha scritto un libro autobiografico dal titolo “Quasi una confessione!…Tutto quello che non ho mai detto” nel quale racconta tanti aspetti della sua vita pubblica e privata. Uno dei capitoli più negativi della sua vita è stato il matrimonio con Patrick Debort, ex modello e arrangiatore musicale francese, che frequentava da otto anni. “Ci sposammo a Las Vegas, proprio come nei film. Ma le nozze durarono solo una settimana”, ha raccontato anni fa a Chi.

Patrick Debort, ex marito Ivana Spagna / Lei: “Sposarsi un grande errore perché...”

Le nozze sono durate tre giorni a Los Angeles e quattro a Parigi. Prima di sposarsi la cantante si era consultata con un veggente di cui si fidava molto: “Non farlo, durerà solo una settimana!”, le aveva detto. Ivana Spagna è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e delle sue relazioni sentimentali si sa poco o niente.

LEGGI ANCHE:

IVANA SPAGNA ED EX COMPAGNO UGO CERRUTI/ “Tradimenti? Mai beccati in flagrante ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA