Ivana Spagna: “La mia famiglia si indebitò per rifarmi il naso”/ “Rifiutai Sanremo”

Ivana Spagna si racconta al salotto della trasmissione Nei tuoi panni, su Rai due, ripercorrendo alcuni momenti della sua infanzia. Dice “sono nata da due persone che si amavano tantissimo, i miei genitori sono stati sempre il mio modello di riferimento, per questo sono sempre stata penalizzata in amore“. Un livello troppo alto forse, e un rapporto familiare all’antica che ora è difficile da ritrovare. “In tutte le storie che ho avuto, non c’è mai stata quella coppia ideale“. Ivana Spagna prosegue poi il racconto ricordando che la sua famiglia era poverissima, ricca solo di sentimenti. “Mio padre era benestante ma ha avuto un tracollo finanziario, era a capo di un’azienda ma poi, è ripartito da zero e ha ricominciato a lavorare da dipendente, per amore della famiglia“.

Poi Spagna, prosegue parlando del suo aspetto fisico, e del fatto che non si piacesse a tal punto da non vivere più. Era diventato un problema serio, soprattutto il suo naso, deformato in seguito ad un incidente. “Da adolescente mi mettevo sempre negli angoli, e mi nascondevo con gli occhiali perchè il mio naso mi rovinava l’esistenza“. A quel punto la sua famiglia decide di indebitarsi pur di aiutarla, “Così li ho aiutati anche io ed ho fatto l’intervento in anestesia locale, ed è stata la cosa più bella della mia vita“.

Ivana Spagna: “mai cercato il successo, rifiutai Sanremo…”

Ivana Spagna prosegue raccontando della sua carriera, “Io il successo non l’ho mai cercato“. “Ho rifiutato Sanremo, perchè non mi facevano cantare in inglese“, dice, infatti pur avendo scritto molte canzoni in italiano, inizialmente preferiva la lingua inglese e questo sicuramente l’ha fatta arrivare al successo più tardi del dovuto, a 32 anni con il pezzo “Easy Lady”. Poi parla del rapporto con suo fratello, da sempre storico co-autore delle sue canzoni. Dice “abbiamo sempre litigato, ma lui ha sempre avuto ragione”.

A Nei tuoi panni parte poi una carrellata di tutti i più grandi momenti di successo della cantautrice, e lei ripensa a tutti i suoi look, molto eccentrici e particolari. “Non avevo soldi e molte cose le ho prese a noleggio, poi me le hanno regalate“. Passa poi alla sua vita privata, raccontando del suo matrimonio “da record” durato solo una settimana, con l’uomo che conosceva da molti anni. “In una settimana sono successe molte cose, a Los Angeles avevo preso una casa in affitto e da una scritta che mio marito fece sul fondo della piscina, “Spagna” capì che mi aveva sposato solo per il personaggio che ero.” E sulle relazioni conclude “sono una sognatrice, ma non mi sono più innamorata, è difficile“.











