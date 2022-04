Ivana Spagna, l’aborto e il suicidio scampato/ “I miei animali mi tengono in vita”

Ivana Spagna sarà ospite di Big Show, il nuovo programma condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5 in prima serata. La sua carriera professionale è costellata da grandi successi musicali e non solo, ma la sua vita privata è segnata da alcuni momenti drammatici che hanno cambiato per sempre la sua vita. La donna ha spesso raccontato in televisione tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua vita, tra cui l’aborto vissuto negli anni ’90 e il tentato suicidio.

La donna durante un’intervista con Mara Venier ha raccontato: “Sono rimasta incinta una volta, ma era il ’97. Mamma non stava bene e poi sono andata in tournée. Avevo quattro date consecutive e all’improvviso ho avut un’emorragia. Sono andata in ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina”.

Ivana Spagna, il dolore per l’aborto e il suicidio

La fine degli anni ’90 per Ivana Spagna è stato un momento molto doloroso per la cantante che, oltre alla perdita di sua figlia ha dovuto fronteggiare anche ala perdita di sua madre e spesso la cantante durante le sue interviste ha raccontato di aver pensato al suicidio: “Quando lo stavo organizzando avevo pulito tutto e mi sarei voluta tagliare le vene nella doccia per non sporcare”.

L’unico essere vivente in grado di far ragionare la cantante in merito alle sue azioni è stata la sua fatta: “Quando stavo per mettere in atto quella cosa terribile, la gattina è venuta a miagolarmi, mi ero dimenticata anche di lei. L’ho presa in braccio, sono andata davanti alle foto dei miei genitori, ho pianto e mi sono liberata. Da quel momento i miei animali mi tengono in vita”.

