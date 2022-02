Ivana Spagna, like vs Francesco Monte?/ “Non ero io, è stato un errore, lo amo!”

Dopo aver dato vita al caso “Ana Mena“, contestando l’ammissione della cantante spagnola al Festival di Sanremo 2022 per le origini straniere della popstar latina, Francesco Monte torna al centro dell’attenzione mediatica con la sua candidatura all’Eurofestival o Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino il prossimo maggio 2022. A Una Voce per San Marino, Francesco Monte ha schierato il suo brano in lizza tra i candidati alla rappresentanza di San Marino all’Eurofestival, per poi vedersi ridotto in frantumi il suo sogno, dal momento che ad avere la meglio è stato Achille Lauro. E fra i candidati alla gara pre-Eurovision vi era anche Ivana Spagna, che in queste ore è al centro di una querelle social per un like ad un post al veleno proprio contro Monte, che lei dichiara un errore non suo, in un intervento di supporto verso Francesco.

Eurovision Song Contest: esplode l’affaire Francesco Monte & Ivana Spagna

A Una Voce per San Marino, in vista degli imminenti Eurovision Song Contest 2022, si è decretata l’ammissione all’Eurofestival, in rappresentanza proprio del piccolo Stato, di Achille Lauro, con il brano Stripper. Fra i favoriti all’accesso all’Eurofestival c’era anche Francesco Monte, che di recente aveva fatto discutere per la contestazione mossa contro la Rai dell’ammissione di Ana Mena con Duecentomila ore a Sanremo 2022, in quanto artista straniera e non italiana. Proprio a ridosso dell’esibizione di Monte con “Mi ricordo di te (Adrenalina)” a Una voce per San Marino, Ana Mena ha replicato alla contestazione sanremese dell’ex Uomini e donne, con un tweet parso come sarcastico agli occhi degli internauti, corredato da una grossa risata: “Ahhha ahh. Sto volando”. Ma non è tutto. Monte è al centro dell’attenzione mediatica anche per un mi piace del profilo Instagram di Ivana Spagna ad un post al vetriolo, che giudica in negativo il suo brano schierato per San Marino. Tant’è che la cantante ora si mobilita, via Instagram, a chiarire la sua posizione sul giallo social.

La replica di Ivana Spagna al giallo su Francesco Monte e le reazioni

Nel suo video di chiarimento condiviso con gli utenti, Ivana Spagna chiarisce: “Volevo chiarire una cosa, io non tengo personalmente né Instagram né niente e c’è una persona che lo fa per me. Capita che scappi qualche like su una cosa sbagliata. Oggi è successo che è scappato un like ad un post su una cattiveria verso Francesco Monte”. L’intervento prosegue, poi, a sostegno di Francesco Monte: “Mi piace la sua canzone, è bravo, ci tengo a lui e da quando l’ho conosciuto lo amo, è una cosa che mi ferisce molto e non l’ho creata io. E’ stato un errore. Ciao Francesco”. Francesco Monte ha approvato con un like il post chiarificatore, con tanto di commento benevolo, corredato da un’emoticon a forma di cuore, per Ivana Spagna. Tra gli altri, a credere alla veridicità della testimonianza della Spagna, anche Paola Iezzi, membro del duo Pop storico Paola e Chiara.

