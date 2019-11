Ivana Spagna/ “Loredana Bertè? Una volta mi riempì di insulti…” (Vieni da me)

Ivana Spagna alle “emoticon” di “Vieni da me” per rivelare alcuni retroscena sulla sua carriera. Ma si parte parlando del suo ultimo album, “1954”. Una scelta non casuale quella del suo anno di nascita. «Io parlo per me, ma penso valga per altre donne. Quando si toccano i 60 anni è sempre un trauma. Si comincia a vivere l’età come un senso di colpa, un qualcosa da nascondere. Invece poi, pensandoci bene, ho capito che invecchiare è un privilegio che purtroppo non è di tutti». Fa riferimento ai bambini che non ce l’hanno fatta. «Quindi mi sono tolta questa ossessione e ora sto meglio». Poi rivela di aver conosciuto Ricky Martin: «Tanti anni fa eravamo a una cena di lavoro. Ci hanno fatto le foto e scrissero che stavamo insieme. Non era vero, ero anche più vecchia di lui. Ci siamo ritrovati nel 1998 per i Mondiali e alla fine davanti a tutti mi ha dato il suo numero di casa privato, e io non l’ho mai usato».

IVANA SPAGNA A VIENI DA ME: IL RETROSCENA SU LOREDANA BERTÈ

Ivana Spagna a “Vieni da me” parla pure del suo rapporto con Loredana Bertè. «Le voglio proprio bene, mi ero affezionata a lei. Lei è un uragano e poi è un’artista pazzesca, è la numero uno. Mi sono divertita tantissimo con lei». Ma c’è anche un retroscena sulla loro amicizia: «Non abbiamo mai litigato, ma una volta mi chiamò e ad un certo punto cominciò a insultarmi perché secondo lei le avevo rovinato una giacca. Lei mi aveva chiesto se conoscevo una sarta per farla stringere. Forse non se lo ricordava. Non ci siamo parlate per un po’, poi ci siamo riviste e l’abbiamo superata». Invece su Giorgia: «Ha un dono naturale in gola». Quando Caterina Balivo le fa notare che anche lei ha talento, spiega perché non le piace autoincensarsi: «Non sento il bisogno di darmi un tono, sono felice per il mio successo, che è una grazia ricevuta. Penso a chi non riesce, quindi ringrazio Dio e resto quella che sono».

