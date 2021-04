Ivana Spagna/ Mette da parte i fantasmi e le premonizioni per Pio e Amedeo

Ivana Spagna ospite di Pio e Amedeo in Felicissima Sera

Ad ospitarla ci penseranno Pio e Amedeo nel loro Felicissima sera al via questa sera su Canale5 promettendo di prendere per mano gli ospiti e umanizzarli, ma questa cosa significa di preciso? Ivana Spagna si limiterà a cantare o ci dobbiamo attendere una sorta di People show tra sorprese e lacrime? Al momento non lo sappiamo ancora di preciso ma quello che è certo è che i fan sono già pronti a mettersi davanti allo schermo per capire quello che andrà in scena e riascoltare i grandi successi della cantante leader della discografia anni ’80 e ’90 che per un po’ di tempo dovrà mettere da parte i suoi fantasmi e le sue visioni (lei stessa ha ammesso ormai di conviverci da tempo). Classe 1954, l’artista ha compiuto i suoi 66 anni e si prepara ad affrontare la vita al meglio senza mai dimenticare le sue origini e rimanendo ancorata alla sua Verona, la provincia in cui abita.

Ugo Cerruti, ex compagno Ivana spagna/ "La nostra relazione era diventata tossica"

Ivana Spagna riporta in tv i suoi successi: da Call Me a Easy Lady

E’ proprio all’età di trent’anni che Ivana Spagna inizia a sognare in grande per via della notorietà con Easy Lady, un vero e proprio tormentone che scala le classifiche musicali in diversi Paesi e che un paio di anni dopo lascia il posto alla mitica Call Me ai primi posti in classifica anche in Inghilterra. Con all’attivo 10 milioni di dischi, Ivana Spagna ha messo a segno una serie di ‘record’ personali e non solo nelle vendite ma anche nelle vittorie visto che è stata l’ultima donna ad aver visto il mitico programma di Italia1, il Festivalbar. Dieci anni dopo poi arriva la svolta melodica, la stessa che le permette di partecipare al Festival di Sanremo nel 1995. E adesso? La musica sembra un po’ passata in secondo piano per via di una serie di problemi, di lutti (vedi la morte della madre) e anche un incidente in cui ha rischiato la vita. Per lei però è arrivato il momento di tornare sul palco per la felicità dei fan.

