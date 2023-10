Ivana Spagna rifatta: “Ecco tutti i miei ritocchini”/ “Ho iniziato a 16 anni col naso, poi i denti, bocca e…”

Cosa si è rifatta Ivana Spagna? A Belve la cantante svela tutti i suoi ritocchi estetici

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 17 ottobre 2023, Ivana Spagna ha parlato anche di chirurgia plastica. Più volte la cantante è finita nel mirino dei commenti, anche spiacevoli, del web per il suo volto, accusandola di aver esagerato con i ritocchini. Un argomento che Fagnani ha voluto toccare nel corso dell’intervista fattale su Rai Due.

Ivana Spagna choc a Belve: "Vedo le persone scomparse"/ "Quando sogno i miei cari che ridono qualcuno muore"

Ivana Spagna non solo ha confermato di essersi sottoposta a vari ritocchini, ma di esserne anche felice: “Mi piaccio di più dopo tutti i ritocchi che ho fatto.” ha ammesso, spiegando che “Solo le orecchie non ho toccato, poi tutta la faccia l’ho ritoccata.” La cantante ha iniziato a ricorrere alla chirurgia plastica da giovanissima, ma nel corso degli anni si è poi pentita di qualche ritocco.

Ivana Spagna, i grandi ex: da Patrick Debort e Ugo Cerruti/ Il matrimonio flash a Las Vegas, il tradimento...

Ivana Spagna e i ritocchini: “Ho iniziato a 16 anni con il naso, rifatto senza anestesia”

“Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio per farmi fare l’operazione, che per risparmiare non ho fatto nemmeno l’anestesia.” ha rivelato Ivana Spagna a Belve. Così ha proseguito: “Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa, adesso vedo le foto e sembravo una luna piena, ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io”. La cantante ha dunque ammesso che c’è stato un periodo in cui ha fatto un uso eccessivo e forse poco meditato della chirurgia, ad oggi però si piace di più rispetto a com’era prima di intraprendere questo percorso.

LEGGI ANCHE:

Ivana Spagna/ Dal tentato suicidio all'aborto, retroscena choc: non volevo più vivere e un giorno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA