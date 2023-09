Ivana Spagna si salva dall’esondazione: “É crollata la montagna…”/ Lo sfogo choc

Ivana Spagna testimone dell’esondazione del Pertus: la testimonianza choc

Ivana Spagna si dichiara superstite dopo l’esondazione del torrente a Brevio, al grido di: “È accaduta una cosa terribile, folle”.

Come rilascia a mezzo social la stessa diva bionda della International music farm, Ivana Spagna si é vista bloccata nella sua villa, per effetto del crollo della montagna limitrofe alla sua residency. A liberarla dal blocco dovuto alla calamità naturale é stato il pronto intervento degli uomini della Protezione civile. L’esondazione che ha destato non poca preoccupazione generale tra i residenti nella zona colpita dalla calamità, così come la regina della disco music, si é verificata quando il torrente Pertus, caricato dalle abbondanti piogge ha cancellato con la sua forza le strade e le piazze del paese, provocando una spessa coltre di fango e detriti.

Ivana Spagna: "Con Patrick fu colpo di fulmine"/ "Ma il matrimonio durò una settimana"

La popolare cantante di Gente come noi vive in pianta stabile sul lago di Como, in Lombardia, e suo malgrado è ora testimone delle devastazioni choc che hanno ormai ripresa ciclica nel territorio lombardo, da tempo. “È accaduta una cosa terribile, folle -fa sapere la regina della disco music e delle ballad italiane, della scioccante esperienza vissuta in Lombardia, rilasciando a mezzo social il suo sfogo-. Dove c’era la strada che portava a casa mia adesso c’è una montagna di detriti–. È crollata la montagna”.

Ivana Spagna e il tentato suicidio "avevo organizzato ogni dettaglio"/ "Poi la mia gattina..."

Il messaggio di Ivana Spagna

Nell’intervento pubblico, Ivana Spagna non ha inoltre risparmiato un ringraziamento ai volontari della Protezione civile, che l’hanno salvata dal rischio di ogni possibile evenienza tragica: “I miei angeli”- fa sapere l’artista, ringraziando i soccorritori grazie ai quali lei è riuscita a uscire di casa per poi raggiungere il centro del paese quando la strada di accesso alla sua villa era ormai andata del tutto cancellata dalla coltre di detriti, il mucchio del muro di contenimento di un’abitazione trascinata via dal Pertus in piena. “Grazie di cuore per tutto il lavoro che hanno fatto spalando il fango e ripulendo ogni cosa”, prosegue nel messaggio di testimonianza, Ivana Spagna.

Patrick Debort, Ugo Cerruti, ex Ivana Spagna/ Lei: "ho avuto un aborto spontaneo"

E intanto l’amministrazione di Brevio rileva le conseguenze riportate: si stima all’incirca mezzo milione di euro di danni di entità pubblica, ai quali vanno aggiunti i danni ai privati.

E, intanto, Can Yaman rompe il silenzio sull’assenza a Venezia 80…











© RIPRODUZIONE RISERVATA