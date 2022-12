Ivana Spagna “Sono single, ma vorrei un compagno”/ “Se c’è qualche veterinario…”

Ivana Spagna non ha un nuovo amore, ma le piacerebbe riprovarlo. La cantante lo ha ammesso nell’intervista a Verissimo. Verso la fine della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, la conduttrice le ha chiesto se c’è un compagno nella sua vita. Una domanda a cui la cantante, che in passato è stata sposata con Patrick Debort, ha risposto senza problemi e tentennamenti, ma anche con ironia. “Se ho un compagno? No, magari, mi piacerebbe, perché sono sempre innamorata della storia d’amore. È bello quando ci si innamora, si ha lo stomaco in subbuglio”.

Ivana Spagna e l’appello per un compagno veterinario…

Ivana Spagna ha colto l’occasione per fare un appello a Verissimo. “Non c’è qualche veterinario disponibile? Quello sarebbe un aiuto. Innamorarsi di un veterinario, essere corrisposta naturalmente, sarebbe il massimo, così avrei i gatti sotto controllo”, ha spiegato la cantante nello studio di Silvia Toffanin. Quello con i gatti è un legame importante per Ivana Spagna, infatti poco prima aveva raccontato: “Prego che il Signore mi lasci per i miei gattini. In casa ne ho 5, infatti sono sempre dal veterinario, fuori ne ho di più. Ringrazio i miei vicini, che sono persone stupende e mi danno la possibilità di dar da mangiare a queste creature, anche se a volte salgono sulla loro macchina e gliela sporcano”.

