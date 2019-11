Ivana Spagna/ Video, “Ho trovato un grillo”, ma un fan replica: “sei ancora viva?”

Ivana Spagna ha pubblicato un video sui social in cui ha mostrato in diretta il salvataggio di un piccolo esserino. La cantante italiana ha ripreso il momento condividendolo con tutti i suoi fan: “E’ un grillo, che ho trovato in una zona della cucina ragazzi e mi sta seguendo”. Spagna è letteralmente emozionata e sorpresa alla vita di questo piccolo animale al punto da parlarci: “ma ciao bambino! Guarda eh, vuoi salire qua. Amore, ma tesoro aspetta aspetta vuoi uscire?. Adesso ti metto fuori!”. Il video poi prosegue con la cantante che dice: “ma è incredibile guarda, non ci posso credere. Ma che bello che sei. Ragazzi sembra che abbia il viso” con tanto di didascalia finale “La gioia di aiutare qualcuno #animals #helpanimalsinneed #cricket #iloveanimals”. Immediata la reazione da parte dei fan che commentato il video: “sei ancora viva? Speriamo nn ti abbia punto. La prossima volta per evitare rischi prendilo con un foglio e lo butti fuori casa” scrive un utente, mentre un altro precisa “Non è un grillo … i grilli sono verdi più lunghi con le alucce”.

Ivana Spagna, i fan: “non è un grillo, ma una cimice”

Il salvataggio di Ivana Spagna del piccolo animale prosegue con un secondo video. “Lo avevo messo fuori, mi sono accorta che ha una zampina che gli manca e l’ho riportato in casa. Guardate, adesso gli ho messo l’acqua sul foglio perchè non posso metterlo dentro una ciotola se no muore annegato. Guarda che roba sta bevendo, adesso mi informo su cosa mangia. Che tenerezza poverino, mamma mia” dice la cantante nel secondo video in cui mostra il piccolo animale intento a bere. Anche in questo caso la reazione dei fan non tarda ad arrivare: “Ciao Ivana sembra una cimice….. sei una donna dolcissima, le tue canzoni sono stupende voce meravigliosa…. Ti mando un bacio” scrive un utente. Anche altri fan commentato il video della cantante: “Cimice dei pini o cimice americana (puzzetta un po’ se infastidita)” Che sia cimice o grillo, ma tu che sei….una donna meravigliosa….che DIO ti benedica sempre”.

