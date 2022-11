Ivana Spagna: “Volevo suicidarmi, andavo avanti a pastiglie”/ “Ebbi aborto nel 1997”

Ivana Spagna si racconta a Bella Ma

Durante la puntata odierna di Bella Ma, in onda su Rai 2, è intervenuta Ivana Spagna, la famosa cantautrice. La cantante ha, innanzitutto, confessato che “mi piacerebbe partecipare a Sanremo, ma penso che ci siano altre priorità in questi anni, si preferiscono i giovani, e ho un po’ paura che mi dicano di no”, ma non esclude che, ricevendo l’invito da Amadeus, non si tirerebbe certamente indietro.

Ivana Spagna nella sua vita non ha mai fatto un segreto delle sue sofferenze e dei dolori che l’hanno accompagnata. In passato, infatti, aveva confessato di essere arrivata anche al punto di suicidarsi, salvo poi tirarsi indietro all’ultimo grazie ad un suo gatto. “Raccontare queste che non sono allegrissime fa parte della vita”, dice a Bella Ma, “tutti prima o poi passiamo dei momenti brutti e parlandone, magari, tante persone riescono ad andare avanti”. Tornando poi al suo suicidio ha raccontato che ci pensò perché “ero distrutta davvero. Avevo visto soffrire mia madre per più di un anno, ma ero in tournée e il giorno dopo mi dovevo esibire, sono andava avanti con le pastiglie per dormire e sono arrivata alla fine del tour. Poi mi sono detta ‘ho pensato agli altri, ora penso a me’, ero distrutta e non ce la facevo più. Ho capito che togliersi di mezzo è un atto di egoismo, perché metteremmo solo nei casini le persone che ci amano”, ha concluso sul tema.

Ivana Spagna: “Ricordo l’abbraccio di Stefano D’Orazio”

Ivana Spagna nella sua intervista a Bella Ma è poi passata a ricordare la prima trasmissione che ha condotto, Papaveri e papere con Stefano D’Orazio. E proprio al compianto membro dei Pooh dedica alcune parole, “ricordo l’abbraccio di Stefano. Era un trascinatore, una persona incredibile, pensa che non sapevo neanche che era al funerale di mio papà, non mi venne a salutare perché vide che ero disperata”. Ma di lui ricorda anche molto bene Mia Martini, che “durante la prove di Papaveri e papere era seduta nelle poltrone che aveva una tristezza incredibile e dopo tre o quattro mesi è mancata”.

“Quello che ha subito Mia è terribile”, continua a raccontare Ivana Spagna, “devo chiarire che non eravamo amiche ma ci frequentavamo così, da parte mia c’era sicuramente della simpatia. La cosa che ha subito è stata generata dall’ignoranza, ma ha penalizzato la sua vita completamente. Dicevano, poverina, che portava sfortuna“, ha raccontato, “lo dicevano tutti, era terribile”. Ma, confessa anche che non se la sentì, in quel periodo, di esporsi per difendere Mia, pensando in parte di rischiare di peggiorare la sua situazione ed, in parte, perché “non c’era confidenza”.

Ivana Spagna sulla maternità

Interpellata da Milo Infante durante la puntata di oggi di Bella Ma, Ivana Spagna ha anche ricordato il suo aborto del 1997. “Mi piace essere sincera”, ha iniziato a raccontare, “siccome ero verso la fine di questa storia sentimentale, non vivevo bene il fatto di essere incinta, avrei voluto dare una famiglia bella e perfetta alla creatura e non ero per niente felice, poi è passato del tempo ed è scattata quella voglia di essere mamma. Lo accettai, poi ho avuto un’emorragia e l’ho perso, è stato un periodo terribile. Poi non ho più avuto il desiderio di maternità, ma la gioia vera è vedere negli occhi altrui che hai fatto qualcosa di bello per loro”.











