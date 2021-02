Ivana Spagna “Volevo suicidarmi dopo la morte di mia mamma”/ “Un gatto mi ha salvato”

La vita di Ivana Spagna non è sempre stata rose e fiori e se nella carriera ha inanellato una serie di successi, nella vita privata ha avuto qualche boccone amaro da mangiare giù compresa la morte dell’adorata mamma che l’ha spinta sull’orlo del suicidio. La rivelazione choc è arrivata proprio in uno studio televisivo, quello di Vieni da me di Caterina Balivo, lo scorso anno, in cui ha raccontato: “Ho dormito con lei all’ospedale, il giorno dopo ho fatto tutte le cose che son da sbrigare e la sera sono andata a cantare. Finita la serata mi sono chiusa in camerino ho urlato ma sapete perché sono andata? A parte che mia madre mi diceva sempre ‘Ivana quello è il tuo lavoro devi andare’, perché io per il mio dolore non potevo far perdere il lavoro a tecnici, musicisti e tanti altri addetti ai lavori”.

Ivana Spagna “Volevo suicidarmi dopo la morte di mia mamma”, la rivelazione choc

Un drammatico crollo emotivo che l’aveva travolta dopo la morte dell’amata madre e quando già era rimasta orfana del padre. A quel punto Ivana Spagna si è vista priva di fondamenta e in balia degli eventi senza alcun punto di appoggio vero e sincero e così ha pensato di togliersi la vita: “Ero stufa di lottare, avevo il cuore a pezzi, avevo deciso di chiudere e farla finita…”. A quel punto per è successo qualcosa di mistico, un vero e proprio miracolo che oggi ci permetterà di ritrovarla in tv ancora viva e vegeta: “Avevo organizzato tutto quanto e a un certo punto mi arriva la gattina davanti, io ero in bagno e questa che si chiamava Bimba mi è venuta davanti a miagolarmi e io allora ho capito, ho detto ‘E tu a chi resti?’.. sono andata davanti alle foto dei miei genitori a piangere perché mi sono resa conto dell’errore che stavo facendo”. A quel punto si è scusata con loro che avevano combattuto fino alla fine per qualche minuto in più di vita e lei avrebbe voluto buttarla via.



