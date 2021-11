Ivana Trump e Rossano Rubicondi/ Amore durato 7 anni: “Vicina a lui fino all’ultimo”

Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno avuto una relazione della durata di circa sette anni (dal 2002 al 2009): sei, tra altri e bassi, da fidanzati e meno di uno di matrimonio. Il loro rapporto, tuttavia, è sempre andato oltre, tanto che anche dopo il divorzio non hanno mai smesso di volersi bene e continuavano a sentirsi. Diversi i rumors su un possibile ritorno di fiamma erano emersi negli scorsi anni.

Nel 2018, durante la loro partecipazione a “Ballando con le Stelle”, avevano però confermato di non essere più una coppia: “Rossano passa molto tempo in Italia e io a New York, Miami e St. Tropez. La relazione a distanza non funziona. Siamo stati bene e siamo rimasti amici. La rottura è stata amichevole”, aveva detto Ivana. A luglio scorso erano infine stati fotografati insieme mentre passeggiavano negli Stati Uniti. Una conferma del fatto che il loro rapporto, indipendentemente dalla sua natura, non aveva mai veramente avuto un epilogo. È anche per questa ragione che la morte dello showman ha profondamente turbato la prima moglie di Donald Trump.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi: la reazione alla morte

La notizia della morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto l’ex moglie nonché amica Ivana Trump, che gli è stata vicina fino all’ultimo, come testimoniano anche gli amici dello showman. Quest’ultimo, infatti, viveva da diversi anni negli Stati Uniti, dove è stato rinvenuto privo di vita, all’età di 49 anni, lo scorso 29 ottobre. “Sono devastata”, aveva detto la prima moglie dell’ex presidente degli Usa poche ore dopo ai microfoni di People. Tre o quattro mesi fa, in base alle indiscrezioni emerse, proprio lei era riuscita a fargli avere una assicurazione sanitaria.

Ivana Trump era inevitabilmente presente venerdì al funerale di Rossano Rubicondi. In prima fila, accompagnata dai figli. In virtù del rapporto che univa i due, inoltre, pare che una parte delle ceneri, dato che il corpo dello showman verrà cremato, verrà lasciata proprio negli Stati Uniti alla ex moglie.



