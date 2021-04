Ivana Trump e Rossano Rubicondi/ “Meglio fare la babysitter che la badante”

Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono stati immortalati a braccetto per le vie di New York, dal settimanale Chi. L’ex moglie di Donald Trump e il viveur italiano si sono conosciuti nel 2001. Nel 2008 si sono sposati, quando lei aveva 59 anni e lui 36, con un matrimonio da 3 milioni di dollari e l’anno dopo si sono lasciati. Ma dopo 13 anni il loro legame non si è mai interrotto, anzi qualche anno fa la coppia parlava ancora di nozze. A novembre 2019 Ivana e Rossano sono apparsi, in collegamento, a “Live – Non è la d’Urso”: “Si sono single, ma ho Rossano al mio fianco, che adoro”, ha detto l’ex moglie di Donald Trump, confermando la solidità del loro legame. “La fiamma tra noi c’è sempre stata. Siamo legati da quasi vent’anni e siamo una famiglia. Forse si ritornerà insieme o forse stiamo già insieme“, ha aggiunto Rubicondi. “Meglio fare la babysitter che la badante”, ha concluso Ivana Trump ai microfoni di Barbara d’Urso.

MAURO ROMANO È LO SCEICCO AL HABTOOR?/ Ha anche lui cicatrice da scottatura su mano

Rossano Rubicondi: l’Isola dei famosi e progetti imprenditoriali

Rossano Rubicondi nel 2008 è approdato all’Isola dei famosi e ha segnato l’edizione per il suo flirt con “struscio” con Belen Rodriguez, all’epoca fidanzata con il calciatore Marco Borriello. “Durante l’Isola dei Famosi non si dorme comodamente, un po’ la pioggia, un po’ la fame… Io ho tanti difetti, ma non sono una che dice bugie. Se lo sono dato questo bacio, cosa vuoi che sia un bacio! Però la storia tra Belen e Borriello è finita, per questo lo ribadisco adesso”, aveva raccontato anni dopo Vladimir Luxuria, anche lei naufraga della stessa edizione del’Isola, a “Una domenica da Leoni”. Nel 2010 Rubicondi viene chiamato a fare l’inviato per la settima edizione de L’isola dei famosi e nel 2012 ritorna in qualità di concorrente alla nona edizione, ma si ritira durante la seconda puntata per motivi personali. Nel 2017 ha aperto una pizzeria e una catena di food truck a Palm Beach ed è Ceo di una società che offre servizi di lusso. Rossano Rubicondi vive tra New York e Florida, ma quando si trova nella Grande Mela non perde occasione per incontrare l’ex moglie, Ivana Trump.

LEGGI ANCHE:

Manuela Ferrara e Emanuela Tittocchia/ Botte da orbi all'Isola per le ex di d'Anelli?Omicidio Martina Rossi, oggi processo in appello/ Tentata violenza sessuale di gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA