IVANA TRUMP/ “È un momento difficile: sono stressata ed ho paura per le sue condizioni di salute”

Chissà che non arrivi dal salotto di Live – Non è la D’Urso qualche indicazione sulle prossime mosse di Donald Trump dopo le contestatissime Elezioni Usa 2020. Sorpresi? D’altronde non è un mistero che l’ex moglie Ivana Trump, ospite oggi della trasmissione di Canale 5, sia ancora informata delle cose riguardanti il presidente americano. Difficilmente sarebbe potuto essere diversamente: nonostante la loro relazione, nata nel 1977, sia finita rovinosamente nel 1992, il loro patrimonio comune più grande è infatti rappresentato dai tre figli Donald Jr. (42 anni), Ivanka (38) ed Eric (36). Insieme all’imprenditrice ed ex modella ceca, ospite di Barbara D’Urso sarà anche un altro ex marito, l’imprevidibile Rossano Rubicondi. Quale sarà il giudizio della coppia sull’esito della sfida elettorale che ha visto opposto Donald Trump al democratico Joe Biden?

IVANA TRUMP, OSPITE DI BARBARA D’URSO DOPO LE ELEZIONI USA

Ivana Trump non è nuova a commentare le vicende dell’ex marito Donald. Di recente, intervista da People in occasione del ricovero in ospedale causa coronavirus del leader repubblicano, Ivana non aveva nascosto la sua apprensione per le sorti del suo vecchio amore: “Donald è stato imprudente“, lo aveva bacchettato lei, “non pensava che sarebbe successo a lui. Per me è un momento difficile: sono stressata ed ho paura per le sue condizioni di salute. Non so come stia davvero, ascolto gli aggiornamenti in televisione e sono in contatto con i nostri figli“. Inevitabile, comunque, che dato il contesto – quello di un programma in cui il gossip è di casa – qualche domanda di Barbara D’Urso finisca per riguardare anche il rapporto tra Ivana e Rossano Rubicondi: tra i due l’amore è davvero finito?



