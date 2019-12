IVANA TRUMP/ “Sposarmi di nuovo? No basta, ho finito!” (Non è la d’Urso)

Come sono i rapporti tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi? Tutti i dovuti chiarimenti arriveranno questa sera, nel corso della nuova puntata di Live non è la D’Urso. Ciò che c’è di chiaro è che la Trump ha di recente ammesso di stare bene da sola e di non aver nei progetti fidanzamenti o addirittura matrimoni. In esclusiva a “Page Six”, Ivana ha infatti dichiarato: “Non voglio sposarmi di nuovo. Ho finito. Ti sposi perché vuoi una famiglia. Io ho già figli e nipoti. Voglio solo essere libera e andare dove voglio con chi voglio. Voglio essere una donna libera.” Determinata a rimanere single, ha aggiunto: “Non voglio uscire con nessuno. Mi piace avere compagni, e ho un sacco di uomini che mi invitano a pranzi e cene e balli o eventi di beneficenza. Non voglio essere attaccato.” Sarà cambiato qualcosa negli ultimi tempi? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Live non è la D’Urso

Ivana Trump è la super ospite internazionale della nuova puntata di “Live – Non è la d’Urso“, il programma condotto da Barbara d’Urso e trasmesso lunedì 2 dicembre 2019 su Canale 5. Questa settimana Carmelita avrà in studio la famosissima ex moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump pronta a raccontarsi a cuore aperto. L’imprenditrice e ex modella ceca ha da poco concluso la sua storia d’amore con Rossano Rubicondi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Una storia d’amore importante durante tantissimi anni tra immancabili alti e bassi. Una relazione che li aveva portati anche a sposarsi nel 2008, ma il matrimonio ha avuto vita breve visto che dopo un solo anno si sono lasciati. Poi Ivana e Rossano si sono ritrovati nuovamente innamorati e hanno proseguito la loro storia, anche se oggi la rottura sembra essere proprio definitiva.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi: “La rottura è stata amichevole”

Intervistata da Page Six, Ivana Trump ha raccontato la fine della sua storia d’amore con Rossano Rubicondi. “Sono di nuovo una donna single” ha esordito la ex moglie di Donald Trump che ha proseguito dicendo: “ho la libertà di fare quello che voglio, con chiunque voglio, e il mio stile di vita me lo consente”. Sulla fine della relazione con Rossano Rubicondi ha detto: “la nostra storia ha fatto il suo corso. Rossano trascorre molto tempo in Italia e io trascorro molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez, e poi c’è il lavoro. La relazione con distanze così lunghe non funziona davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La rottura è stata amichevole”. Rossano è solo il quarto marito della bellissima ex modella ceca che in passato è stata sposata con Alfred Winklmayr, Donald Trump e Riccardo Mazzucchelli.

Ivana Trump a 70 anni d’età: “non voglio sposarmi di nuovo”

A 70 anni compiuti e dopo quattro matrimonio Ivana Trump ha le idee chiare sul matrimonio. “Non voglio sposarmi di nuovo. Ho finito. Ti sposi perché vuoi una famiglia. Ho tre figli e i miei nipoti”. L’intento di Ivana adesso è solo quello di godersi la sua famiglia e la vita: “voglio solo essere libera e andare dove voglio andare con chi voglio. Voglio essere una donna libera. Non voglio uscire con nessuno. Mi piace avere accompagnatori e ho un sacco di uomini che mi invitano per pranzi e cene e balli o eventi di beneficenza. Non voglio legami”. Del resto come darle torto!



