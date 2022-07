“Ivana Trump segnata dalla morte di Rossano Rubincondi”/ Rino Barillari ricorda…

Il ricordo di Ivana Trump nella parole di Rino Barillari

La morte di Ivana Trump è arrivata in Italia nella tarda serata di ieri sconvolgendo tutte le persone che l’hanno conosciuta. Tra queste c’è anche il re dei paparazzi Rino Barillari che l’ha fotografata più volte quando arrivava in Italia. Proprio il paparazzo ricorda la Trmp in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Leggo. Tra i vari ricordi della Trmp, c’è un’immagine che Barillari ha negli occhi.

«Isola di Ponza, una decina di anni fa. Ivana Trump scende da un lussuosissimo yacht in cerca di un bancomat, che non trova. Allora cosa fa? Passeggia per l’isola con la grazia della modella che era stata un tempo e si ferma a salutare tutte le persone che incontra e che la riconoscono subito. Che donna, gentile e avvenente come poche», ricorda Rino Barillari.

Ivana Trump e la morte di Rossano Rubicondi: parla Rino Barillari

Quello tra Ivana Trump e Rossano Rubincondi è stato un grande amore che è continuato anche la fine della storia. Secondo quanto racconta Barillari, proprio la morte di Rossano è stata difficile da accettare per la Trump che, da quel giorno, avrebbe cominciato a perdere la voglia di sorridere.

«Anche quando si sono lasciati, lei è sempre stata molto vicina a Rossano. Ha sofferto tantissimo per la sua morte (avvenuta nel 2021 a 49 anni, ndr) ancora in giovane età per una brutta malattia. Forse, posso dire che lei abbia cominciato a spegnersi proprio quel giorno», ha rivelato Barillari a Leggo.

