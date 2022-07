Ivanhoe e Jasper/ Lui: “mio figlio è la cosa più giusta e bella della mia vita”

Ivanhoe e Jasper, papà single e figlio: le due star di TikTok

Ivanhoe e Jasper ospiti della nuova puntata di “Seconda vita“, il programma di interviste di Gabriele Parpiglia per raccontare e condividere la loro storia. Il giovane papà single è diventato una web star grazie ad una serie di video pubblicati con il figlio Jasper, un bambino di soli 3 anni. Ivanohe Spalluto, questo il suo vero nome, ha iniziato quasi per gioco e si è ritrovato ad essere seguito su TikTok da circa 4 milioni di persone calcando palcoscenici importanti come quello di Tu Si Que Vales. “Mi accusano di mentire per fare hype e che il bambino dei miei video non è davvero mio figlio” – ha detto il papà single Ivanohe Spalluto che all’età di 23 anni è già padre. “Jasper è la cosa più giusta e bella che ho deciso di fare nella vita” – ha detto il giovane papà che all’età di 19 anni ha scoperto che la fidanzata aspettava un figlio.

Un figlio tanto desiderato e voluto dalla coppia come ha raccontato Ivanhoe: “Jasper è stato programmato e voluto, quindi ero al settimo cielo. E’ nato a gennaio, a 7 giorni di distanza dal mio compleanno: è stato il regalo più bello che potessi ricevere per i miei 20 anni”.

Ivanhoe e Jasper: “i video sono solo momenti della giornata”

Ivanohe Spalluto ha poi raccontato come mai lui e la compagna hanno deciso di lasciarsi. “Con il passare del tempo, io e la madre abbiamo capito, per il bene del bambino stesso, che non era più una cosa buona rimanere insieme. I primi periodi sono stati difficili. Per il primo mese non sono riuscito a vedere mio figlio. Sistemato tutto, ho ricominciato a vederlo assiduamente, fino ad arrivare ad un affido congiunto, quindi al 50%. Io e la madre abbiamo fatto un percorso fra noi, e siamo riusciti a tornare ad essere amici, per il suo bene” – ha raccontato il 23enne papà single.

Poi l’idea di pubblicare i video su TikTok. E’ iniziato tutto nel giugno 2020 perchè il figlio Jasper di quasi 4 anni ama ballare. “Tutto ciò che faccio nei miei video non è programmato, ma solo momenti della giornata in cui decido di aprire la telecamera e riprendere. L’unico obiettivo dei miei video è far divertire lui. divertirmi io, e allo stesso tempo far capire ai giovani come me, che un figlio non è mai un limite, anzi…” – ha detto il padre che è diventato una web star. Il suo invito poi è rivolto a tutti i genitori: “spero davvero che i genitori giovani capiscano tramite quello che cerchiamo di trasmettere, che non c’è cosa più bella di godersi i momenti con la gente che ami. Un giorno rivedrò questi video con nostalgia e potrò pensare che davvero non ci possono mai e. poi mai essere pentimenti nel decidere di avere un figlio, nonostante i problemi economici che si sono creati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA