Ivanhoe e suo figlio Jasper, star di TikTok a Tu si que vales/ “Sua madre? Separati”

Ivanhoe è un giovane ragazzo di 23 anni che sale sul palco di Tu si que vales insieme a suo figlio Jasper, un bambino di 3 anni che conquista subito i quattro giudici. Padre e figlio sono molto popolari su Tik Tok, dove contano quasi 4 milioni di follower. Maria De Filippi li saluta e inizia subito a fare qualche domanda al piccolo, complimentandosi per il suo abbigliamento alla moda e il suo taglio con la frangetta. Poi la conduttrice svela di averli seguiti su Tik Tok e di complimentarsi per i video che sono davvero un bell’esempio. “Mi sono accorto che una cosa normale come un rapporto tra padre e figlio suscita emozioni eclatanti quando, invece, è una cosa normale. Ci arrivano messaggi, commenti che ci dicono che le nostre immagini suscitano emozioni.”, spiega il ragazzo. Racconta, allora, che i video in macchina nascono spesso quando va a prenderlo da sua madre, perchè i due sono separati. È quindi il momento dell’esibizione: Jasper accenna Beggin’ e si becca i quattro sì e l’89% della giuria popolare.

