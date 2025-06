Ivanhoe, film su Rete 4 diretto da Richard Thorpe

Mercoledì 11 giugno 2025, verrà trasmesso su Rete 4, alle ore 16:20, il colossal storico dal titolo Ivanhoe. Si tratta di un film uscito nelle sale nel 1952 che all’epoca fu una grandiosa opera della Metro-Goldwin-Mayer, casa leggendaria che, soprattutto negli anni ’50, fu al centro delle più importanti produzioni hollywoodiane. Il film è un remake di due lungometraggi usciti nel 1913 e ne verrà realizzato un quarto nel 1982, ma solo per il circuito televisivo.

Il soggetto è tratto dal capolavoro di Walter Scott con la sceneggiatura di Æneas MacKenzie, Marguerite Roberts e Noel Langley, mentre la regia è affidata a Richard Thorpe che diresse altre pellicole in costume dal budget elevato, come I cavalieri della tavola rotonda (1253) e L’arciere del re (1955). Il regista è soprattutto conosciuto per aver lanciato Elvis Presley in uno dei suoi primi film di successo, ovvero Il delinquente del rock and roll (1957). Le musiche sono di Miklós Rózsa, che l’anno prima si era dedicato alla colonna sonora di un altro film epico, Quo Vadis.

Protagonisti della pellicola, in un’interpretazione corale, sono alcune delle stelle più luminose del cinema del periodo: Robert Taylor, che lavorerà con Thorpe ancora ne I cavalieri della tavola rotonda e L’arciere del re, per poi darsi al western; Elisabeth Taylor (nessuna parentela con il precedente), una delle più grandi star della storia del cinema; Joan Fontaine, vincitrice di un Oscar alla Migliore attrice protagonista per Il sospetto di Alfred Hitchcock, e George Sanders, che vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista in Eva contro Eva (1951), dove recitava al fianco della splendida Marilyn Monroe.

La trama del film Ivanhoe: un patriota che salvò il re e portò la pace in Inghilterra

Ivanhoe è ambientato nel periodo della guerra tra Sassoni e Normanni nel XII secolo. La storia inizia con il re Riccardo Cuor di leone che viene catturato dal normanno duca d’Austria, mentre si appresta a tornare in Inghilterra dopo aver combattuto la Terza Crociata. Wilfred d’Ivanhoe è un patriota sassone disposto a tutto pur di liberare il suo sovrano che combatte contro Giovanni Senza Terra, il quale aspira a usurpare il trono sostenuto dai normanni, a cui capo c’è Brian Bois-Guilbert.

Nella battaglia dove si scontra da solo con quattro di loro, vince ma viene gravemente ferito. Verrà curato amorevolmente da Rebecca, figlia dell’ebreo Isacco. Nel frattempo, Bois-Guilbert, su ordine di Giovanni, rapisce il padre di Ivanhoe, Cedric, ma anche Rebecca, il papà di lei e Rowena, la fidanzata dell’eroe sassone.

Ivanhoe propone così uno scambio: si offre come ostaggio al posto del padre e viene per questo catturato. Riuscirà a scappare grazie all’aiuto degli ebrei capeggiati da Sir Locksley, mentre il popolo fedele a Riccardo assale il castello dove si trovano prigionieri e aguzzini. Anche Bois-Guilbert fugge, non senza essersi portato dietro Rebecca, per farla condannare al rogo dai normanni per stregoneria. Ivanhoe si appella al verdetto e sfida a duello Bois-Guilbert: sembra avere la peggio, ma quando tutto sembra stia per precipitare arriva Riccardo, tornato libero, che con uno stuolo di soldati riesce a salvare lui e la donna, riacquista il trono e in Inghilterra torna finalmente la pace.