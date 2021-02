Ivanhoe/ Su Rete 4 il film con Elizabeth Taylor (oggi, 10 febbraio 2021)

Il film Ivanhoe (1952) andrà in onda oggi, mercoledì 10 febbraio, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.30. Il film è un remake di due edizioni precedenti, diretto nel 1952 da Richard Thorpe negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Le musiche sono state realizzate da Miklós Rózsa. Il cast è stato realizzato con star dell’epoca, famosissime e già conosciute al grande pubblico, possiamo trovare Robert Taylor nei panni dell’affascinante protagonista sir Wilfred d’Ivanhoe, la grande ed indimenticabile donna dagli occhi viola Elizabeth Taylor che interpreta magistralmente Rebecca, ci sono anche la bellissima Joan Fontaine nei panni della giovane lady Rowena e George Sanders.

Ivanhoe, la trama del film

La trama di Ivanhoe racconta l’avventura del giovane Ivanhoe delegato del re che torna in Inghilterra dopo la guerra alla ricerca del denaro necessario per liberare il Re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, fatto prigioniero dal Duca d’Austria al ritorno dalla Terra Santa. Il giovane però non riconosce più la società che aveva lasciato il giorno in cui è partito in guerra. Al posto del re c’è infatti il suo usurpatore Giovanni senza terra che non gli renderà la vita facile rendendogli impossibile il recupero di quanto necessario per salvare il suo re. Il giovane infatti dopo essere uscito vivo per miracolo da uno scontro cavalleresco contro alcuni normanni viene informato Rebecca, un ebrea del luogo che si prende cura di lui, che il padre è stato rapito dall’usurpatore.

Quest’ultimo insieme a Rebecca e alla fidanzata Rowena inizia allora al ricerca di colui che gli ha dato al vita. Le cose non sembrano andare bene e infatti l’uomo, e le due donne vengono rapiti. Lui si popone come merce di scambio per liberare il padre ma purtroppo non ci riesce. Nel frattempo, grazie ai ribelli che vogliono il ritorno del loro vero re Riccardo, riescono a mettere all’angolo Bois-Guilbert, che durante la battaglia dell’assalto al castello riesce a scappare con Rebecca in ostaggio. La povera donna viene accusata di praticare la magia, bandita a quei tempi e condotta pertanto al rogo. Solo il ritorno del Re Riccardo, che nel frattempo è riuscito a liberarsi riuscirà a sistemare le cose. Lo scontro all’ultimo sangue tra Ivanhoe e il perfido usurpatore viene interrotto e la pace finalmente può tornare in Inghilterra grazie al suo legittimo sovrano.



