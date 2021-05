Ivanhoe/ Su Rete 4 il film con Joan Fontaine e Liz Taylor (oggi, 12 maggio 2021)

Ivanhoe va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, 12 maggio 2021. La terza rete del gruppo Mediaset trasmetterà il film di Richard Thorpe, vera e propria icona della macchina da presa hollywoodiana. Cast leggendario composto da Robert Taylor e la figlia Liz, famosa nel mondo non solo per gli Oscar vinti e i ruoli interpretati, ma anche per il gossip e per i sette matrimonio alle spalle. Oltre a loro, nella pellicola compaiono anche attori del calibro di Joan Fontaine, George Sanders e Emlyn Williams.

Ivanhoe, la trama del film

La vicenda di Ivanhoe è ambientata nel Medioevo, più precisamente durante la Terza Crociata. Il re Riccardo Cuor di Leone viene catturato al rientro dalla Terra Santa per mano del duca d’Austria Leopoldo. Il compito di liberare il re inglese dalla sua prigionia forzata è affidato a al cavaliere di Sassonia Wilfred d’Ivanhoe. A tramare contro il crociato cavaliere ci sarà anche Giovanni Senza Terra, disposto a tutto pur di impossessarsi del Trono d’Inghilterra e in combutta con i normanni per strapparlo a Riccardo Cuor di Leone.

Inizia dunque una lunga serie di peripezie per Ivanhoe, che vede rapito anche suo padre, affronta centinaia di nemici e deve guidare anche l’assalto ad un castello. Riuscirà il cavaliere sassone a riportare la pace in Inghilterra e a restituire al regno il proprio re?

